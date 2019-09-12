Экономика
РБККудрин оценил рост ВВП пессимистичнее прогноза правительства
«Наш прогноз на следующий год — от 1 до 1,3%», — добавил глава Счетной палаты. Потенциал роста российской экономики не превышает 1,5–2% при условии, когда «все мощности в основном загружены и рабочая сила максимально используется», сослался Кудрин на оценки экспертов.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 12:18, Вашингтон
Политика
Захарова уличила Болтона в распространении фейков о России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, обвинив его в распространении ложной информации о России.
Наша версия вчера в 08:45
Армия и оружие
В МИД России заявили о возможности начала ядерной войны
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в современной международной ситуации существует риск возникновения ядерной войны.
RT на русском 04:41
Общество
Аккаунт Симоньян в Facebook заблокировали
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости 11:22
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv 10 сентября в 09:53
Энергетика
«Нафтогаз» пояснил позицию по транзитному контракту с Россией
Российская сторона готова продлить соглашение на действующих условиях на год, Украина и ЕС хотят, чтобы "Газпром" забронировал мощности газотранспортной системы на 10 лет.
Газета.Ru 01:17
Космос
Конспирологи «назначили» конец света на 14 сентября
Конспирологи предупреждают об опасности 14 сентября – некое политическое событие приведёт к смене мирового порядка.
ИнфоСМИ 09 сентября в 04:36
Политика
Украина проиграла России спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России над Украиной в споре об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
РБК 11:18
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Общество
В России запретили выгонять школьников с уроков из-за внешнего вида
Министерство просвещения России считает, что руководство школ не должно выгонять с уроков школьников, которые не придерживаются на занятиях делового стиля.
Lenta.ru 09:01
Происшествия
Обвинение запросило шесть лет колонии для участника акции в Москве
Прокурор запросил шесть лет колонии для участника несанкционированной акции 3 августа в Москве Павла Устинова, которого обвиняют в применении насилия в отношении представителя правоохранительных органов.
RT на русском 11:53
Экономика
России предсказали потерю латвийских шпрот навсегда
Производители шпрот из Латвии вряд ли вернутся на российский рынок в прежнем объеме, даже если все запреты будут полностью отменены.
Lenta.ru 09:21
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34
Политика
Новак оценил решение суда ЕС по газопроводу Opal
Ранее суд ЕС отменил решение Еврокомиссии от 2016 года о расширении доступа "Газпрома" к мощностям газопровода Opal.
Газета.Ru 08:03
Экономика
Набиуллина заявила о бессилии ЦБ перед низким ростом экономики России
Денежно-кредитная политика Центробанка практически бессильна перед низкими темпами экономического роста в России, вызванными структурными факторами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
Взгляд.ру 09:45
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Политика
Путин в Дагестане выполнил данное 20 лет назад обещание и выпил стопку
В 1999 году во время поездки в Дагестан Путин оставил нетронутой стопку.
РБК 08:06
Игры
Побочные квесты в Cyberpunk 2077 будут влиять на основной сюжет. В игре будет аналог ведьмачьих контрактов из «Ведьмака 3»
В субботу проведем турнир по кастомке Overthrow 2.0.
Cyber.sports.ru 03:27
Шоу-бизнес
Сын Брэда Питта и Анджелины Джоли прокомментировал отношения с отцом
Совершенно недавно старший сын экс-супругов – Анджелины Джоли и Брэда Питта – Мэддокс потупил в один из престижных университетов Южной Корею.
Bimru.ru 04:11
Политика
Глава ДНР заявил о цели войти в состав России
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о главной цели ДНР. Об этом сообщается на его сайте.
РИА Новости 08:07
Культура
Павел Лобков покинет телеканал «Дождь»
Журналист Павел Лобков в конце сентября покинет редакцию «Дождя», написала в своем Facebook главный редактор телеканала Александра Перепелова.
РБК 11:24
Финансы
Курс евро опустился ниже 71 рубля впервые с начала августа
Курс евро на торгах в четверг, 12 сентября, опускался ниже 71 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
REGNUM 11:58
Культура
В новом трейлере Gungrave G.O.R.E показали фрагменты сражений
В ходе Tokyo Games Show 2019 создатели Gungrave G.O.R.E. представили новый трейлер будущего боевика.
Игромания.ру 11:22
Космос
Роскосмос рассекретил документы лунной программы СССР
Российская газета 08:51
Шоу-бизнес
Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° вчера в 19:49
Футбол
Тарас Михалик финансировал АТО, играя за московский «Локомотив»
Конфликт удалось уладить только после того, как радикалам привели факты, подтверждающие передачу средств украинской армии Михаликом в то время, когда он играл за московский «Локомотив».
Украина.ру 05:26
Финансы
В России задумались об отказе от новых долларовых евробондов
Согласно новым санкциям США, вступившим в силу с 26 августа, американские инвесторы больше не смогут покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке.
Интерфакс 12:00
Политика
Власти Праги перенесут памятник маршалу Коневу
Памятник маршалу СССР Ивану Коневу в шестом районе Праги будет перенесен, а на его месте будет воздвигнут мемориал, посвященный освобождению города.
Российская газета 12:12
Авто
Во Франкфурте стартовал крупнейший в Европе автосалон
Автомобильные корпорации представляют сейчас свои новинки во Франкфурте, где раз в два года, по очереди с Парижем, проходит крупнейший в Европе автосалон.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 15:45