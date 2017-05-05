Экономика

URA.RuURA.RuКудрин рассказал о рисках для роста российской экономики

Сокращение численности трудоспособного населения, низкие доходы граждан и невысокая производительность труда являются главными рисками для роста российской экономики. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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Алексей Кудрин
В 2020 году, я думаю, темпы роста опять будут чуть-чуть ниже, чем взято правительством - около 1,5% или даже меньше. На 2020 год правительство снизило прогноз до 1,7%, хотя первоначально раньше предполагалось, что будет 2%. То есть, темпы пока сохраняются низкими.
— Алексей Кудрин, российский политикRambler News Service 01:15
с чего всё началось

Кудрин назвал главные риски для роста российской экономики

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главными рисками для ускорения темпов роста российской экономики являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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