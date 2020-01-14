Экономика
РЕН ТВКудрин рассказал о росте ВВП России в 2020 году
Кудрин подчеркнул, что по итогам прошлого года рост ВВП составит не больше 1% или около того. По словам главы Счетной палаты, российская экономика испытывает ряд вызовов, которые снижают ее темпы роста. В частности, речь идет о демографическом кризисе и низкой производительности труда.
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главными рисками для ускорения темпов роста российской экономики являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.РИА Новостивчера в 20:30
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Армия и оружие
В США признали отставание от России в модернизации ядерного вооружения
США отстают от России в области совершенствования ядерных сил, говорится в докладе «Российское ядерное оружие: доктрина, силы и модернизация» исследовательской службы американского парламента.
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Общество
Россияне ждут массовых протестов и отставок министров в 2020 году
Самыми ожидаемыми событиями 2020 года являются коррупционные скандалы и отставки министров, показал проведенный «Левада-центром» опрос.
Шоу-бизнес
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал, что не он отец ее сына
В Тушинском суде журналистам сообщили, что Древнов предоставил «все необходимые доказательства», что отцом этому ребенку не является.
Политика
Лавров прокомментировал ситуацию в Ливии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО разбомбило ливийскую государственность.
Единоборства
Макгрегор раскрыл заработок за бой с Нурмагомедовым
Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор раскрыл сумму, полученную за поединок с россиянином Хабибом Нурмагомедовым под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го.
Общество
Россиянам с детьми захотели выдавать ипотеку на выгодных условиях
В Госдуму внесли законопроект, который позволяет россиянам с детьми получать ипотеку на более выгодных условиях.
Политика
Валенса призвал Польшу признать правду об освобождении Освенцима
Общество
Тысячи москвичей лишились парковки у дома из-за сбоя в реестре
Несколько тысяч москвичей не могут в срок продлить разрешение на парковку автомобиля в районе проживания из-за сбоя в работе госреестра недвижимости (ЕГРН), пишет «Коммерсантъ».
Происшествия
Томские врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнит
Общество
Кудрин оценил масштаб коррупции в России
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин прокомментировал ситуацию с коррупцией в стране.
Авто
Издание Chevrolet Camaro Heritage Edition достанется только японцам
Camaro SS Heritage Edition (справа) оценён аж в 7 480 000 иен (4,16 млн рублей), зато у него есть 20-дюймовые глянцево-чёрные диски с красными акцентами.
Технологии
Microsoft прекращает поддержку Windows 7
По данным сервиса анализа веб-трафика StatCounter, в декабре прошлого года доля Windows 7 среди операционных систем Microsoft составляла 26,79% в мире, в России — 32,24%.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Национальная полиция Украины задержала «группу киллеров», подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который обвинялся в покушении на российского президента.
Политика
СНБО Украины назвал тайные версии крушения самолета в Иране
СНБО Украины назвал тайные версии, рассматриваемые во время расследования крушения самолета в Иране. Слова Алексея Данилова приводит УНИАН.
Общество
Максим Топилин назвал регионы с самой высокой и низкой рождаемостью
В течение прошлого года, с января по ноябрь рост рождаемости отмечается только в трех регионах - Москве, Карачаево-Черкессии и Ингушетии.
Экономика
Топилин рассказал об изменении зарплат в этом году
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью "Российской газете" сообщил, что реальная заработная плата вырастет в 2020 году на 2,3%.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Культура
Телеканал «Россия 1» закрыл шоу «Сам себе режиссер»
Общество
Толстый кот не смог изменить правила перевозки животных
Правила провоза домашних животных самолётами российских авиакомпаний меняться не будут.
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
Происшествия
В Крыму обнаружен склад боеприпасов
В Ленинском районе Крыма пограничники обнаружили ящик с двумя сотнями патронов и гранатами.
Финансы
Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Футбол
Футболист Роша расплакался на презентации в бразильском «Фламенго»
Шоу-бизнес
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина
Знакомые будущих супругов отмечают, что возраст Юмашевой Федора не смущает, тем более, что торжество пройдет только после того, как Марии исполнится 18 лет.
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о мерах защиты от гриппа и ОРВИ
Кроме вакцинации, которая является «единственным надёжным способом защиты от гриппа», есть и ряд других мер, которые помогут не заразиться этой острой респираторной вирусной инфекцией.