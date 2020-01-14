МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главными рисками для ускорения темпов роста российской экономики являются сокращение численности трудоспособного населения, невысокая производительность труда и низкие доходы граждан, заявил в интервью РИА Новости глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

с чего всё началось

Кудрин подчеркнул, что по итогам прошлого года рост ВВП составит не больше 1% или около того. По словам главы Счетной палаты, российская экономика испытывает ряд вызовов, которые снижают ее темпы роста. В частности, речь идет о демографическом кризисе и низкой производительности труда.

Кудрин рассказал о росте ВВП России в 2020 году

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