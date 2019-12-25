Общество
Газета.RuКудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин. По мнению главы Счетной палаты, бывший тогда премьером Владимир Путин – единственный, возможно, кто поддержал создание фондов, защитивших отечественную экономику.
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с чего всё началось
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату. Путин в 2008 году занимал пост премьер-министра России.РИА Новостивчера в 22:09
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