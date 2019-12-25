Общество

Газета.RuГазета.RuКудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин. По мнению главы Счетной палаты, бывший тогда премьером Владимир Путин – единственный, возможно, кто поддержал создание фондов, защитивших отечественную экономику.
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с чего всё началось

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату. Путин в 2008 году занимал пост премьер-министра России.
РИА Новостивчера в 22:09

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Кудрин назвал спасшее российскую экономику решение Путина

РБКвчера в 23:17

Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

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Кудрин рассказал о спасительном для российской экономики решении Путина

Lenta.ru00:01

Кудрин назвал спасшее российскую экономику решение Путина

RT на русскомвчера в 23:53

Кудрин рассказал о спасшем российскую экономику решении Путина

Коммерсантъ00:49

Кудрин напомнил о решении Путина, которое спасло экономику России

URA.Ruвчера в 23:08

Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

РИА Новостивчера в 22:09
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Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

REGNUM 01:27
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета вчера в 05:58
Происшествия

Дацика арестовали по делу о незаконном пересечении границы

РИА Новости 02:01
Происшествия

Суд арестовал заместителя генерала ФТС Кизлыка

Басманный суд Москвы во вторник арестовал замначальника управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) Алексея Серебро по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости вчера в 11:42
Общество

Обильное потоотделение ночью может сигнализировать об онкологии

Как сообщает ToDay News Ufa, повышенное потоотделение или гипергидроз является признаком ряда заболеваний.
ToDay News Ufa 22 декабря в 03:01
Политика

Путин рассказал о контактах Германии и Польши перед Второй мировой

Президент России Владимир Путин назвал антисемитской сволочью посла Польши в Берлине, который в 1938 году поддержал идею Гитлера о высылке евреев в африканские колонии.
RT на русском вчера в 16:26
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 01:22
Политика

Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет

Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM вчера в 17:34
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Происшествия

Девушка выжила, упав под поезд на станции метро «Пушкинская» в Москве

РИА Новости 01:04
Общество

Главный нарколог Минздрава назвал «безопасный» алкогольный напиток

Нарколог предупредил, что крепкий алкоголь на фоне употребления газированных напитков всасывается быстрее, что вызывает опьянение.
РБК вчера в 09:00
Общество

Учительница из Испании преподала анатомию на своем теле

В Испании учительница шокировала детей необычным уроком анатомии. Она преподавала занятие на своем теле.
ФедералПресс вчера в 01:36
Политика

Социологи выяснили предпочтения жителей России на выборах в Госдуму

Опрос проводился 12−18 декабря 2019 года с участием 1608 человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающих в городской и сельской местности в 137 населенных пунктах 50 субъектов России.
REGNUM 00:01
Кино

Джеки Чан едва не утонул на съёмках в море

Джеки Чан едва не утонул на съёмках в море.
Радио Маяк вчера в 05:43
Общество

Прокуратура Татарстана признала незаконным участие детей в учениях МВД

Прокуратура Татарстана по итогам проверки признала незаконным привлечение учеников 9-го класса Новотроицкой средней общеобразовательной школы к учениям отдела полиции в Тукаевском районе.
RT на русском 02:19
Происшествия

Во Владивостоке и Хабаровске эвакуировали вокзалы из-за угрозы взрыва

Железнодорожные вокзалы в Хабаровске и Владивостоке были эвакуированы из-за сообщений о минировании.
РБК 00:56
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК вчера в 22:49
Шоу-бизнес

Сильно похудевшая певица Адель стала звездой рождественской вечеринки

На своей странице в Instagram 31-летняя Адель поделилась снимком с рождественской вечеринки, на которой она позирует со сказочными персонажами – Гринчем и Санта-Клаусом.
MedikForum.ru вчера в 14:32
Политика

Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР

Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.
RT на русском 01:58
Шоу-бизнес

Екатерина Климова впервые прокомментировала свой развод с Гелой Месхи

Актриса Екатерина Климова прошлым летом рассталась со своим молодым супругом Гелой Месхи.
Bimru.ru вчера в 11:55
Общество

Власти США начали расследование против BMW из-за данных о продажах

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование в отношении немецкого автоконцерна BMW.
Ведомости вчера в 06:03
Происшествия

Прокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска

Коммерсантъ вчера в 22:34
Происшествия

Брянец застрелил жену и покончил с собой

Интерфакс вчера в 23:35
Общество

Утверждены новые правила экзамена на водительские права

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об изменении правил проведения экзамена на водительские права, рассказали РИА Новости в пресс-службе кабмина.
РИА Новости вчера в 02:21
Хоккей

Овечкин посетил рождественский ужин Трампа

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин с женой Анастасией Шубской побывали на рождественском ужине президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 01:45
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
7Дней.ру вчера в 08:18
Транспорт

В Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:27
Общество

Сотрудники Минобороны получат на Новый год икру и карты «Л’Этуаль»

Новогодние контракты В 2015 году Минобороны было готово потратить на закупку элементов новогоднего оформления 33,9 млн руб. Контракт на 33,6 млн руб. в итоге получил ИП Румянцев Вячеслав Валерьевич.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
РБК 01:56
Общество

Бурная реакция телеведущей на выигрыш в лотерею возмутила зрителей

На видео, появившемся позднее в соцсетях, видно, как телеведущая подпрыгивает от радости. https: / / twitter.com / tve_tve / status / 1208729859679145984 Однако зрители, подумавшие, что Эскудеро выиграла джекпот, раскритиковали женщину за обманутые ожидания.
REGNUM 02:16
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