Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о вере в предпринимательский дар россиян. В ходе панельной дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС он подчеркнул, что жители страны могут меняться, передает корреспондент «Ленты.ру».

Кудрин рассказал о вере в предпринимательский дар россиян

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