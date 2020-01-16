Экономика
Lenta.ruКудрин рассказал о вере в предпринимательский дар россиян
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о вере в предпринимательский дар россиян. В ходе панельной дискуссии «Доверие как фактор и инструмент экономического развития» на Гайдаровском форуме в РАНХиГС он подчеркнул, что жители страны могут меняться, передает корреспондент «Ленты.ру».
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Футбол
Ларссон тренируется, но отдельно от остальных
Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон вышел на утреннюю тренировку красно-белых в Абу-Даби.
Общество
Умер сын Джона Р.Р. Толкина Кристофер Толкин
Кристофер Толкин, третий сын великого Джона Р.Р. Толкина, скончался в возрасте 95 лет.
Политика
Дмитрий Медведев, по некоторым данным, ушел в отставку из-за несогласия с конституционной реформой президента
Forbes в свою очередь утверждал, что отставка Медведева связана с недовольством Путина в связи с тем, как исполняются майские указы.
Армия и оружие
Франция направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток
Париж направит авианосец «Шарль де Голль» на Ближний Восток, чтобы поддержать французские военные операции в регионе, заявил президент страны Эмманюэль Макрон, выступая перед военнослужащими на базе ВВС около Орлеана.
Общество
Рудковская пригрозила Авербуху штрафом в 5 миллионов рублей
Продюсер Яна Рудковская обвинила фигуриста Илью Авербуха в неправомерном использовании композиции Димы Билана под названием «Держи».
Игры
Разработчики перенесли релиз игры Cyberpunk 2077
Происшествия
Самолет SSJ 100 экстренно сел на недостроенную полосу около Домодедово
Самолет SSJ 100 авиакомпании "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу около аэропорта Домодедово, передает "Интерфакс".
Происшествия
СК: глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
В отношении министра внутренних дел по Республике Коми Виктора Половникова возбуждено уголовное дело.
Политика
Премьер Украины определился с кандидатурой на пост вице-премьера
44-летний Шмыгаль с 1 августа 2019 года занимает пост главы Ивано-Франковской областной государственной администрации (ОГА).
Политика
Госдума проголосовала за назначение Мишустина премьер-министром
Депутаты Госдумы большинством голосов одобрили кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны.
Политика
Путин предложил запретить иностранное гражданство для чиновников
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство.
Политика
Путин обвинил ЕСПЧ в неправовых решениях
Европейский суд по правам человека, все решения которого Россия исполняет, иногда принимает явно неправовые решения, заявил президент Владимир Путин.
Экономика
«РусГидро» попросит ЦБ проверить скачок цен на ее акции
Компания «РусГидро» заявила, что намерена обратиться в Банк России с просьбой проверить, не было ли причиной скачка котировок ее акций манипулирование рынком.
Политика
Названы сроки всероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Источник в верхней палате российского парламента сообщил, что всенародное добровольное голосование по принятию поправок в Конституцию РФ состоится до 1 мая 2020 года, оно будет проведено в один из выходных дней, а сейчас прорабатывается порядок его проведения.
Фигурное катание
Фигуристка Туктамышева согласилась комментировать чемпионат Европы
Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию россиянка Елизавета Туктамышева заявила, что будет комментировать чемпионат Европы на «Первом канале».
Политика
Михаил Мишустин пообещал кардинальные изменения в правительстве
Как сообщает РИА Новости, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ пообещал кардинальные изменения в правительстве.
Кино
В США покончил с собой актер из сериала «Друзья»
В Америке умер актер из сериала "Друзья" Стэн Кирш. Мужчину нашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе.
Политика
Пушков прокомментировал возвращение Украины в ПАСЕ
Сенатор Алексей Пушков не удивился возвращению Украины в ПАСЕ. Он назвал это решение предсказуемым.
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram
Сергей Лазарев объяснил, почему отписался от всех в Instagram Напомним, что Сергей Лазарев является дважды папой.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Медведев подвел итоги работы правительства
Зампредседателя Совбеза России, бывший премьер-министр страны Дмитрий Медведев подвел итоги деятельности своего правительства.
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Шоу-бизнес
Айза Анохина обвинила Гуфа в распадающемся браке
Артистка и блогер Айза Анохина призналась в том, что ее брак находится на грани краха из-за поведения ее бывшего мужа рэпера Алексея Долматова, известного как Гуф.
Общество
Рада приняла закон о среднем образовании, который урежет обучение на русском языке
Верховная рада приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании", который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Авто
Обновленный внедорожник Toyota Fortuner вышел на тесты
Японский автопроизводитель Toyota приступил к тестам обновленного внедорожника Toyota Fortuner.
Политика
Путин включил Мишустина в состав Совета Безопасности РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о включении премьер-министра Михаила Мишустина в состав Совета Безопасности РФ в качестве постоянного члена.
Наука
Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования
Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты уже был женат на пожилой женщине
Как оказалось, Дмитрий Иванов уже был женат. Его предыдущая жена была старше его на 20 лет. Для Лолиты такая информация оказалась шоком.