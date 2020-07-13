Экономика

ИзвестияИзвестияКудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США

Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков. Такое мнение в понедельник, 13 июля, выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации.
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Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новостивчера в 09:19

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Кудрин назвал основные риски для стабильности финансовой системы России

РБКвчера в 11:49

Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США

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Коммерсантъвчера в 10:07

Кудрин заявил, что модель финансирования национальных проектов сохранится после 2024 года

ТАССвчера в 11:22

Кудрин: госдолг России в текущем году вырастет до 16% ВВП с примерно 12,3%

ПРАЙМвчера в 09:42
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Общество

Ведущий «Разрушителей легенд» Грант Имахара умер в возрасте 49 лет

РБК 04:54
Политика

Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране

Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 04:24
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Общество

Стало известно условие открытия Финляндии для россиян

В настоящий момент Финляндия открывает внешние границы с рядом европейских стран.
Газета.Ru 04:55
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Здоровье

За сутки в Кировской области два человека скончались от коронавируса

Выявлено 56 новых случаев заражения. За минувшие сутки в Кировской области сразу два человека скончались от коронавируса.
РИА НаВятке 03:32
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Энергетика

Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
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Общество

Стажер обвинил журналиста «Дождя» Лобкова в домогательствах

ПолитРоссия 03:26
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Политика

Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов федеральных государственных служащих на 3% с 1 октября.
Известия вчера в 13:31
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Шоу-бизнес

Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton

В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk 05:07
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Общество

За последние сутки коронавирусом в России заболели 6248 человек

Всего в России на 14 июля зафиксировано 739 947 заболеваний коронавирусной инфекции. Скончались от болезни 175 человек.
Вести Подмосковья 04:10
Наука

Сибирские ученые разрабатывают антираковые препараты нового поколения

Исследователи ИХБФМ СО РАН в сотрудничестве с коллегами придумали подход к созданию уникальных наноконструкций, способных в будущем стать основой новых высокоэффективных решений для тераностики (комплексного решения терапевтических и диагностических проблем) злокачественных опухолей.
Infopro54 02:12
Общество

«Северный поток» временно приостановил работу

Газопровод "Северный поток" приостановил работу до 26 июля из-за технического обслуживания, пишет РИА "Новости" со ссылкой на данные оператора.
Газета.Ru 02:44
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Общество

В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток

«Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла.
REGNUM 03:58
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Энергетика

«Нафтогаз Украины» предупредил о возможном срыве отопительного сезона

«Нафтогаз Украины» заявил об угрозе срыва отопительного сезона в стране из-за долгов теплопроизводителей.
Известия 00:46
21
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
РИА Новости 04:36
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Общество

СМИ: У настоятельницы московского монастыря обнаружили Mercedes за 10 млн рублей

Как сообщает Znak со ссылкой на сетевое издание «Открытые медиа», игуменья Феофания, в миру Ольга Мискина, сменившая за последние 13 лет как минимум четыре машины Mercedes, приобрела автомобиль Mercedes-Benz S-класса, стоимость которого составляет почти за 10 млн рублей.
Росбалт вчера в 07:56
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Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Спортивный арбитражный суд объявил о своём решении снять дисквалификацию с последующим отстранением одного из ведущих клубов АПЛ «Манчестер Сити».
CT news вчера в 12:07
Шоу-бизнес

Наталья Фриске надела платье сестры и спела ее песню

Певица, которая была приглашенной звездой на свадьбе, исполнила песню из репертуара своей знаменитой сестры - «Где-то летом».
Shraibikus News вчера в 12:50
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на военном корабле США возросло до 59

RT на русском вчера в 21:36
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Политика

Госдума 14 июля может обсудить санкции за отчуждение территории РФ

Москва, 13 июля 2020, 09:52 — REGNUM Завтра, 14 июля, Госдума может в первом чтении обсудить законопроект, приравнивающий нарушение территориальной целостности России к экстремизму, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.
REGNUM вчера в 02:52
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Общество

Власти Москвы одобрили проект застройки Бадаевского завода

РБК 04:53
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Шоу-бизнес

Беременная Марина Балмашева вышла замуж за 20-летнего пасынка

Марина Балмашева, известная 35-летняя блогерша из РФ, опубликовала ролик, на котором демонстрируется регистрация ее брака с бывшим двадцатилетним пасынком.
Discover24 12 июля в 03:34
60
Шоу-бизнес

Мирослава Карпович переехала в дом Павла Прилучного

Загородный особняк, расположенный в закрытом поселке, после развода Прилучных достался Павлу.
StarHit.ru вчера в 22:00
45
Театры

Новым партнером Высоцкой в «Сценах супружеской жизни» станет Куценко

Культуромания вчера в 13:23
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Общество

Племенам индейцев суд вернул половину Оклахомы

Отмечается, что в соответствии с судебным решением члены индейских племен чикасо, чокто, чероки, семинолов и маскогов на этой территории освобождаются от уплаты налогов, а местное правосудие на них не распространяется, так как судить их может лишь федеральный суд, сообщает Би-би-си.
Журналистская правда 04:23
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Политика

В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края

РИА Новости вчера в 21:12
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Армия и оружие

Армения опубликовала видео уничтожения азербайджанских опорных пунктов

Lenta.ru 04:43
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Наука

Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые

В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom вчера в 01:51
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Общество

Роспотребнадзор РТ предложил открыть ТЦ и кафе

Предлагается открыть торговые центры и заведения общепита, но с некоторыми ограничениями. Об этом пишет ИА "Татар-информ".
Заинск-информ 04:44
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК вчера в 08:36
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Игры

Игровая неделя: релиз Mafia перенесли, Sony купила долю в Epic Store, а новый Far Cry выйдет в 2021-м

Игра Halo 3 выйдет на компьютерах уже 14 июля. Об этом на неделе сообщило издание DTF.
Реальное время 11 июля в 17:00
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