Экономика
ИзвестияКудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США
Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков. Такое мнение в понедельник, 13 июля, выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации.
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с чего всё началось
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.РИА Новостивчера в 09:19
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Кудрин считает доминирование крупных госинститутов основным риском для рынка
Коммерсантъвчера в 10:07
Автоматически обработан 7261 источник, обновлено в 03:49, Ашберн
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В Москве за сутки выявили 613 новых случаев COVID-19
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В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации.
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Дни24 вчера в 01:36
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Во время товарищеского футбольного матча между московским "Сахалинцем" и махачкалинским "Легионом" произошел скандальный эпизод с участием ассистента главного арбитра.
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ТК Звезда 12 июля в 03:50
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Playstation 5 появилась в Amazon
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Сочи посетил телеврач Александр Мясников.
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RT на русском вчера в 15:51
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Рубль повышается к доллару и евро в начале торгов
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По версии ФСБ, фигурант передавал западным спецслужбам некие секретные сведения.
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Глава МИД Украины поставил точку в переговорах с Россией по Донбассу
Кулеба призвал Россию начать выполнение «Минска-2» с полного и всеобъемлющего прекращения огня в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 12:26