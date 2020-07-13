МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

с чего всё началось

Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков. Такое мнение в понедельник, 13 июля, выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации.

Наука В Британии создали робота-химика В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Британии создали робота-химика. 20

Космос Крупнейший в истории пылевой шлейф достиг США Еще пылевые шлейфы переносят питательные вещества на большие расстояния, туда, где их может не хватать.

Общество В Москве за сутки выявили 613 новых случаев COVID-19 В Москве за сутки выявили 613 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Общество В РФ с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих В России с 15 июля отменят обязательную двухнедельную изоляцию для прибывающих в страну, постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на интернет-портале правовой информации. 802

Происшествия Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии Сакраменто, США, 14 июля 2020, 09:42 — REGNUM Сотрудники спасательных служб США обнаружили тело актрисы Наи Риверы, которая пропала 8 июля во время прогулки по озеру Пиру (Южная Калифорния) на лодке. 9

Футбол Арбитр ударил футболиста во время матча команд ПФЛ в Москве Во время товарищеского футбольного матча между московским "Сахалинцем" и махачкалинским "Легионом" произошел скандальный эпизод с участием ассистента главного арбитра.

Гаджеты Названы секретные функции смартфонов Большинство обладателей смартфонов на платформах iOS и Android пользуются привычными функциями своих устройств, не обращая внимания на новинки, появляющиеся с обновлениями операционных систем. 53