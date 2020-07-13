Экономика
ИзвестияКудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США
Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков. Такое мнение в понедельник, 13 июля, выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации.
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МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.РИА Новости09:19
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Происшествия
Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки
Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04
Космос
Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска
RT на русском 15:07
Политика
Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами
Заместитель главы правительства и полномочный представитель России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 12 июля прибыл в Хабаровск с неофициальным визитом, сообщают источники газеты «Коммерсант».
Профиль 05:02
Авто
Массовую проверку автомобилей с иностранными номерами проведет ГИБДД
С начала этого месяца проверки будут осуществляться массово, чтобы выявить водителей автомобилей из стран ЕАЭС, которые не поставили свое транспортное средство на учет в РФ.
Новые автомобили 05:44
Общество
Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых
Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
Политика
Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему
REGNUM вчера в 15:49
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за много лет спел на публике
Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
Происшествия
Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии
Российская газета 13:07
Общество
Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru 11:38
Экономика
Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году
В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Интерфакс 04:34
Общество
В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих
С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
Происшествия
Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты
Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
Общество
В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались 37 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 16:27
Общество
ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову
Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
Шоу-бизнес
От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты
Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
Наука
Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые
В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 01:51
Гаджеты
NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX
Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra вчера в 10:31
Политика
Призыв против государства. В Азербайджане задержан экс-министр обороны
"Рагим Газиев был задержан на основании 281-ой (призывы против государства) и 282-ой (провокация) статей Уголовного кодекса Азербайджана", – добавили в ведомстве.
Радио Sputnik 11:03
Футбол
Гранада — Реал 0:2 (2-й тайм)
У «Реала» после 35 матчей было 80 очков. Мадридский клуб лидировал в чемпионате. Второй шла «Барселона», имевшая после 36 встреч 79 очков.
ProstoProSport 16:48
Политика
Гордон пригрозил разделить жизнь Соловьёва на «до и после»
Гордон дал понять, что это станет ответом на резкие высказывания со стороны Соловьёва, прозвучавшие в эфире гостелеканала «Россия 1». Сюрприз, по его словам, будет «настолько небольшой, что он запомнит его на всю свою оставшуюся жизнь».
News.ru 08:03
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
Гаджеты
Таким будет ответ Intel на достижения AMD. Процессоры Alder Lake точно будут включать большие и малые ядра
Напомним, недавно на рынок вышли первые подобные гетерогенные процессоры Intel Lakefield, и мы уже успели убедиться в том, что оптимизация для них может быть крайне важна.
iXBT.com 14:15
Происшествия
Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки
Российская газета 11:21
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Общество
В Калифорнии закроют все рестораны, бары, музеи и кинотеатры
В соответствии с распоряжением губернатора Гэвина Ньюсома, по всему штату будут закрыты бары, рестораны будут работать только на вынос, прекращают работу кинотеатры, музеи и зоопарки, развлекательные центры и ряд других аналогичных учреждений.
РИА Новости 15:39
Политика
Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
Кино
Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом
Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 09:36
Политика
США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море
Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
News.ru 15:37
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке получения гражданства России иностранцами, чьи дети имеют паспорта России и достигли 18 лет.
Общественное телевидение России 14:53