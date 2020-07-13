с чего всё началось

Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков. Такое мнение в понедельник, 13 июля, выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации.

Происшествия Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера. 44

Политика Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами Заместитель главы правительства и полномочный представитель России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 12 июля прибыл в Хабаровск с неофициальным визитом, сообщают источники газеты «Коммерсант». 780

Авто Массовую проверку автомобилей с иностранными номерами проведет ГИБДД С начала этого месяца проверки будут осуществляться массово, чтобы выявить водителей автомобилей из стран ЕАЭС, которые не поставили свое транспортное средство на учет в РФ. 112

Общество Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство. 22

Общество Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов. 140

Экономика Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. 42

Общество ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым. 634

Шоу-бизнес От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года. 44

Наука Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот. 30

Футбол Гранада — Реал 0:2 (2-й тайм) У «Реала» после 35 матчей было 80 очков. Мадридский клуб лидировал в чемпионате. Второй шла «Барселона», имевшая после 36 встреч 79 очков.

Политика Гордон пригрозил разделить жизнь Соловьёва на «до и после» Гордон дал понять, что это станет ответом на резкие высказывания со стороны Соловьёва, прозвучавшие в эфире гостелеканала «Россия 1». Сюрприз, по его словам, будет «настолько небольшой, что он запомнит его на всю свою оставшуюся жизнь». 17

Общество В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж» Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление. 248

Гаджеты Таким будет ответ Intel на достижения AMD. Процессоры Alder Lake точно будут включать большие и малые ядра Напомним, недавно на рынок вышли первые подобные гетерогенные процессоры Intel Lakefield, и мы уже успели убедиться в том, что оптимизация для них может быть крайне важна.

Общество Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву. 743

Общество В Калифорнии закроют все рестораны, бары, музеи и кинотеатры В соответствии с распоряжением губернатора Гэвина Ньюсома, по всему штату будут закрыты бары, рестораны будут работать только на вынос, прекращают работу кинотеатры, музеи и зоопарки, развлекательные центры и ряд других аналогичных учреждений. 1

Политика Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо. 91

Кино Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд». 2

Политика США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.