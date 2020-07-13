Экономика

ИзвестияИзвестияКудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США

Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков. Такое мнение в понедельник, 13 июля, выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации.
Читать в источнике
Комментировать42
с чего всё началось

Кудрин назвал один из главных рисков на российском финансовом рынке

МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
РИА Новости09:19

Подробнее о событии

Кудрин назвал основные риски для стабильности финансовой системы России

РБК11:49

Кудрин рассказал об экономических последствиях роста госдолга США

Известия10:16

Кудрин: госдолг России в текущем году вырастет до 16% ВВП с примерно 12,3%

ПРАЙМ09:42

Кудрин оценил риски нарастания госдолга США

Взгляд.ру10:04

Кудрин определил главный риск финансового рынка России

Газета.Ru09:37

Кудрин заявил, что модель финансирования национальных проектов сохранится после 2024 года

ТАСС11:22

Кудрин считает доминирование крупных госинститутов основным риском для рынка

Коммерсантъ10:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 16:57, Ашберн
Происшествия

Самолет вынужденно сядет в Петрозаводске из-за закурившей пассажирки

Самолёт Мурманск-Москва авиакомпании "Победа" вынужденно садится в Петрозаводске из-за дважды закурившей пассажирки, сообщили РИА Новости источник в авиакомпании и представитель лоукостера.
РИА Новости 15:04
44
Космос

Рогозин оценил идею полётов российских космонавтов на кораблях Маска

RT на русском 15:07
398
Политика

Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами

Заместитель главы правительства и полномочный представитель России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 12 июля прибыл в Хабаровск с неофициальным визитом, сообщают источники газеты «Коммерсант».
Профиль 05:02
780
Происшествия

Собчак обратилась в СКР с заявлением о нападении в монастыре на Урале

Известия 16:04
51
Авто

Массовую проверку автомобилей с иностранными номерами проведет ГИБДД

С начала этого месяца проверки будут осуществляться массово, чтобы выявить водителей автомобилей из стран ЕАЭС, которые не поставили свое транспортное средство на учет в РФ.
Новые автомобили 05:44
112
Общество

Песков прокомментировал петицию о повышении налога для богатых

Как уточняет агентство, на сайте Millionaires for Humanity ранее была опубликована петиция, в которой более 80 миллионеров из США, Британии, Германии, Новой Зеландии, Канады и Нидерландов призвали повысить налоги на богатство.
RT на русском 16:31
22
Политика

Схимонах Сергий призвал Путина передать власть ему

REGNUM вчера в 15:49
3,6K
Шоу-бизнес

Андрей Губин впервые за много лет спел на публике

Поп-звезда 1990-х Андрей Губин впервые за много лет спел на публике.
Газета.Ru 09:11
54
Происшествия

Ефремов пытался откупиться от инспектора ДПС после смертельной аварии

Российская газета 13:07
132
Общество

Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
Газета.Ru 11:38
140
Экономика

Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

В России ставка по ипотеке может опуститься ниже 8% уже в 2020 году, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам.
Интерфакс 04:34
42
Общество

В России с 15 июля отменят обязательную изоляцию для въезжающих

С 15 июля отменяется обязательная четырнадцатидневная изоляция для прибывающих в Россию иностранцев.
Российская газета 14:34
419
Происшествия

Рабочие устроили погром на Амурской ГПЗ из-за задержки зарплаты

Строители Амурского газоперерабатывающего завода устроили погром в офисе подрядчика из-за финансовых претензий, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:36
564
Общество

В Москве за сутки умерли 37 пациентов с коронавирусом

В Москве за последние сутки скончались 37 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 16:27
1,3K
Общество

ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

Следственное управление ФСБ России предъявило журналисту, советнику главы «Роскосмоса» Ивану Сафронову обвинение по ст. 275 УК (государственная измена), ранее он проходил по делу подозреваемым.
РБК 08:36
634
Шоу-бизнес

От рака груди умерла актриса Келли Престон, жена Джона Траволты

Стало известно, что американская актриса и модель Келли Престон, жена актера Джона Траволты, умерла на пятьдесят восьмом году жизни от рака груди, с которым актриса боролась последние два года.
ToDay News Ufa 08:43
44
Наука

Бороться с раковыми клетками могут жирные кислоты, заявили ученые

В ходе экспериментов с червями исследователи выяснили, что столовые и зародышевые клетки погибают при взаимодействии с одной из жирных кислот.
Faktom 01:51
30
Гаджеты

NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX

Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra вчера в 10:31
60
Политика

Призыв против государства. В Азербайджане задержан экс-министр обороны

"Рагим Газиев был задержан на основании 281-ой (призывы против государства) и 282-ой (провокация) статей Уголовного кодекса Азербайджана", – добавили в ведомстве.
Радио Sputnik 11:03
1
Футбол

Гранада — Реал 0:2 (2-й тайм)

У «Реала» после 35 матчей было 80 очков. Мадридский клуб лидировал в чемпионате. Второй шла «Барселона», имевшая после 36 встреч 79 очков.
ProstoProSport 16:48
Политика

Гордон пригрозил разделить жизнь Соловьёва на «до и после»

Гордон дал понять, что это станет ответом на резкие высказывания со стороны Соловьёва, прозвучавшие в эфире гостелеканала «Россия 1». Сюрприз, по его словам, будет «настолько небольшой, что он запомнит его на всю свою оставшуюся жизнь».
News.ru 08:03
17
Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
Evo-rus.com 07:23
248
Гаджеты

Таким будет ответ Intel на достижения AMD. Процессоры Alder Lake точно будут включать большие и малые ядра

Напомним, недавно на рынок вышли первые подобные гетерогенные процессоры Intel Lakefield, и мы уже успели убедиться в том, что оптимизация для них может быть крайне важна.
iXBT.com 14:15
Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета 11:21
13
Общество

Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий

Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
743
Общество

В Калифорнии закроют все рестораны, бары, музеи и кинотеатры

В соответствии с распоряжением губернатора Гэвина Ньюсома, по всему штату будут закрыты бары, рестораны будут работать только на вынос, прекращают работу кинотеатры, музеи и зоопарки, развлекательные центры и ряд других аналогичных учреждений.
РИА Новости 15:39
1
Политика

Глава МИД Украины назвал закрепление статуса Донбасса неприемлемым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов рассматривать увеличение полномочий неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей, но закрепление их статуса в конституции неприемлемо.
РИА Новости 11:56
91
Кино

Состоялась премьера военной драмы «Грейхаунд» с Томом Хэнксом

Эксклюзивно на платформе потокового сервиса Apple TV+ 10 июля состоялся релиз героической военной драмы с Томом Хэнксом «Грейхаунд».
Киноафиша России 09:36
2
Политика

США отвергли территориальные претензии КНР в Южно-Китайском море

Соединённые Штаты официально отвергают ряд территориальных претензий КНР в Южно-Китайском море, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
News.ru 15:37
Политика

Путин подписал закон об упрощении получения российского гражданства

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об упрощенном порядке получения гражданства России иностранцами, чьи дети имеют паспорта России и достигли 18 лет.
Общественное телевидение России 14:53
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное