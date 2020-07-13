МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

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Один из факторов нашего низкого положения — доминирование крупных государственных институтов. Риск номер два — это нарастание долговой нагрузки на мировом рынке. Госдолг США только с начала года вырос со 108% до 123% ВВП.

Нарастание госдолга США грозит обернуться риском для доллара и валют развивающихся рынков. Такое мнение в понедельник, 13 июля, выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин во время выступления в Совете Федерации.

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