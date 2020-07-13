Экономика
FreeNews-VolgaКудрин: В мае объем розничной торговли в России сократился на 19,2%
В мае в России было зафиксировано рекордное снижение промышленного производства на 9,6%, объем розничной торговли сократился на 19,2%. Все отрасли испытали значительное снижение доходов и занятости. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.
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с чего всё началось
МОСКВА, 13 июл - РИА Новости. Доминирование крупных государственных институтов является одним из главных рисков на российском финансовом рынке, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.РИА Новостивчера в 09:19
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Кудрин считает доминирование крупных госинститутов основным риском для рынка
Коммерсантъвчера в 10:07
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Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян
RT на русском вчера в 08:08
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ
У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
РИА Новости вчера в 11:59
Общество
Россияне могут получить выплаты за продолжительный брак
Рассчитывать на единовременное денежное пособие могут те, кто прожил вместе 50 лет. После этого срока выплаты можно получать каждые 5 лет.
ToDay News Ufa 05:42
Авто
В первом полугодии россияне чаще покупали Kia Rio в версии X-Line
На долю Premium пришлось 8%, на Classic — 5%. А вот только 3% в структуре продаж KIA Rio заняли специальные серии Edition, которые выпускаются ограниченным тиражом.
SpeedMe 07:42
Армия и оружие
СМИ: Украина применила против С-400 в Крыму неизвестное оружие
Ряд СМИ опубликовали материал о том, что Вооруженные силы Украины попытались воздействовать на работу российских средств ПВО в Крыму.
Военное дело 05:13
Общество
Доктор Мясников раскритиковал эпидемиологические правила в Сочи
Известный российский врач и телеведущий Александр Мясников раскритиковал запреты на пользование бассейнами, которые ввел кубанский Роспотребнадзор.
Югополис 04:18
Политика
400 выпускников ВШЭ подписали открытое письмо в поддержку Сафронова
Выпускники Высшей школы экономики (ВШЭ) написали открытое письмо в поддержку советника гендиректора «Роскосмоса», бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, арестованного по делу о госизмене.
Ведомости 07:29
Общество
Символ Крымского моста кот Мостик станет журналистом
Символ моста через Керченский пролив кот-блогер Мостик сообщил, что решил связать свою дальнейшую судьбу с журналистикой, поэтому переезжает в крымское представительство МИА "Россия сегодня" в Симферополе.
РИА Новости 07:50
Происшествия
В Саратовской области ураганом повалены деревья и перевернуты машины
Ранее ИА REGNUM сообщало, что на территории Саратовской области 14 июля об усилении ветра до 20 м/с, ливне и граде предупреждали в региональном МЧС.
REGNUM 07:59
Политика
Володин рассказал о последствиях призывов вернуть Крым Украине
Иностранные политики, призывающие вернуть Крым Украине, будут подлежать экстрадиции в РФ и наказанию после вступления в силу закона о приравнивании отчуждения территории РФ к экстремизму, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
РИА Новости 07:26
Театры
В Уфе поставят оперу по мотивам башкирского эпоса
Огни Агидели 05:35
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,92 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи опустился на 0,08% - до 70,915 рубля, курс евро снизился на 0,02% - до 80,49 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.
ТАСС 05:38
Общество
Лобков высказался об обвинениях в домогательстве
Газета.Ru 05:46
Происшествия
СК возбудил еще одно дело после беспорядков на Амурском ГПЗ
Уголовное дело возбуждено после массовых беспорядков на объектах подрядной организации, задействованной на строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ).
ТАСС вчера в 12:28
Происшествия
Американскую актрису Наю Риверу нашли мертвой в озере
Американская актриса Ная Ривера найдена мертвой в озере в Южной Калифорнии, сообщает CNN. 33-летняя Ривера пропала в среду, 8 июля.
РБК вчера в 17:59
Шоу-бизнес
Рита Дакота и Яна Рудковская поссорились из-за сумок Louis Vuitton
В сети разыгрывают сумки от Louis Vuitton. В этом гиве приняли участие Яна Рудковская, Регина Тодоренко, Рита Дакота и другие селебрити.
Srnsk 05:07
Общество
В Рособрнадзоре рассказали о случаях удаления выпускников с ЕГЭ
Более 300 человек было удалено с Единого госэкзамена на текущий момент, заявил врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 05:38
Общество
«В ад с комфортом»: Кураев оценил авто монахини за 9,5 млн
Вчера СМИ сообщили, что в 2016 году Игуменья приобрела автомобиль «Мерседес» представительского класса за 9,5 миллиона рублей.
Московский Комсомолец 05:25
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 12 июля в 04:27
Шоу-бизнес
Екатерина Волкова позировала без одежды на природе
Актриса выложила архивный снимок В день фотографа 46-летняя Екатерина Волкова порадовала поклонников, опубликовав на личной странице "Инстаграма" кадр из эффектной архивной фотосессии.
WomanHit.ru 04:38
Политика
В ЛДПР назвали имена кандидатов на пост врио главы Хабаровского края
РИА Новости вчера в 21:12
Общество
Навального вызвали на допрос по делу о клевете
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что его вызвали на допрос по делу о клевете.
Коммерсантъ 07:54
Футбол
Смолов может пропустить оставшиеся матчи «Сельты» из-за отека мышцы
Возможность участия 30-летнего Смолова в двух оставшихся матчах сезона-2019/20 будет определена позднее по мере улучшения его состояния.
Советский спорт 07:02