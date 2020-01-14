МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.

с чего всё началось

Из федерального бюджета ежегодно воруют около 2-3 миллиардов рублей. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал в интервью РИА Новости. При этом общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, исчисляется сотнями миллиардов рублей.

Кудрин рассказал об объемах воровства из бюджета и коррупции

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