Экономика
Вести.RuКудрин рассказал об объемах воровства из бюджета и коррупции
Из федерального бюджета ежегодно воруют около 2-3 миллиардов рублей. Об этом глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал в интервью РИА Новости. При этом общий объем финансовых нарушений, которые выявляют аудиторы, исчисляется сотнями миллиардов рублей.
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с чего всё началось
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.РИА Новостивчера в 19:52
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