Экономика

Газета.RuГазета.RuКудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, что из федерального бюджета страны было украдено около двух-трех миллиардов рублей. Об этом он заявил РИА "Новости". Кудрин уточнил, что имел в виду сумму, которая фигурирует в заведенных уголовных делах.
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Кудрин назвал масштабы воровства из федерального бюджета

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Счетная палата оценила объем воровства из федерального бюджета России. "По уголовным делам — это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", — сказал глава палаты Алексей Кудрин в интервью РИА Новости в преддверии 25-летия юбилея ведомства.
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Кудрин назвал украденную из федерального бюджета сумму

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От силы 3 миллиарда: Кудрин рассказал об объемах краж из бюджета РФ

РЕН ТВвчера в 19:14
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Автоматически обработано 7030 источников, обновлено в 01:47, Ашберн
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В России изменят систему оплаты труда учителей

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На Украине назвали тайные версии крушения самолета в Иране

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал тайные версии, которые рассматривались во время расследования авиакатастрофы украинского самолета в Иране.
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Модель сделала вид, что ничего не произошло, поднялась и продолжила дефиле.
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Извержение вулкана Тааль на Филиппинах началось 13 января, сообщает The Associated Press.
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