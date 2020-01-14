Общество

RT на русскомRT на русскомКудрин оценил масштаб коррупции в России

Кудрин заявил, что, по его мнению, ущерб «может измеряться триллионами рублей». По его словам, определённые нововведения помогли бы Счётной палате более эффективно бороться с коррупцией.
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