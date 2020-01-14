Общество
RT на русскомКудрин оценил масштаб коррупции в России
Кудрин заявил, что, по его мнению, ущерб «может измеряться триллионами рублей». По его словам, определённые нововведения помогли бы Счётной палате более эффективно бороться с коррупцией.
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Путешествия
Названы самые дорогие туры по России
Кино
Объявлен список номинантов на премию «Оскар»-2020
Экономика
Банки отказали более 60% желающих взять кредит россиянам
Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) отметило падение доли одобренных кредитных заявок россиян до минимума за два года, сообщает РБК.
Политика
Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии
Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
Политика
NY Times узнала об атаке российских хакеров на украинскую компанию
Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
Происшествия
На Украине задержали подозреваемых в убийстве Амины Окуевой
Национальная полиция Украины задержала «группу киллеров», подозреваемых в убийстве Амины Окуевой, жены выходца из Чечни Адама Осмаева, который обвинялся в покушении на российского президента.
Общество
Елизавета II согласилась с желанием принца Гарри начать новую жизнь
Королева Великобритании Елизавета Вторая поддержала принца Гарри и его жену Меган после того, как они приняли решение проводить часть времени в Канаде, говорится в заявлении Букингемского дворца.
Кино
Тизер третьего сезона сериала «Мир Дикого Запада» появился в Сети
Политика
СНБО Украины назвал тайные версии крушения самолета в Иране
СНБО Украины назвал тайные версии, рассматриваемые во время расследования крушения самолета в Иране. Слова Алексея Данилова приводит УНИАН.
Экономика
Кудрин назвал ежегодный объем воровства из федерального бюджета
В год из бюджета крадут около 2-3 миллиардов рублей, оценивают в Счетной палате.
Финансы
Рубль почти не изменился к доллару и евро на старте торгов
Доллар слегка снижается, евро незначительно повышается на "Московской бирже" в понедельник утром; рубль почти не изменился к бивалютной корзине на фоне стабильной ситуации на рынке нефти.
Происшествия
Летевший в Москву из Красноярска самолет вынужденно сел в Перми
Самолет, летевший из Красноярска в Москву, вынужденно сел в Перми из-за плохого самочувствия пассажира, сообщил РИА Новости пресс-секретарь пермского аэропорта "Большое Савино" Евгений Кузнецов.
Происшествия
Заведено дело на полицейских, задержавших журналиста Голунова
19 декабря о возбуждении уголовного дела в отношении полицейских, которые производили задержание журналиста, сообщил президент РФ Владимир Путин, однако до сих пор не было известно, по какой именно статье оно расследуется.
Общество
На Филиппинах активизировался вулкан Тааль
В провинции Батангас на Филиппинах началась массовая эвакуация жителей в связи с извержением вулкана Тааль.
Политика
В Госдуме рассказали о подготовке СБУ теракта на Крымском мосту
Служба безопасности Украины (СБУ) готовила теракт на Крымском мосту, преступление планировалось реализовать за неделю до поездки президента России Владимира Путина на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань, сообщил депутат Госдумы Константин Затулин в эфире телеканала «Россия-24».
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил о мерах защиты от гриппа и ОРВИ
Кроме вакцинации, которая является «единственным надёжным способом защиты от гриппа», есть и ряд других мер, которые помогут не заразиться этой острой респираторной вирусной инфекцией.
Политика
Обозначены сроки закладки первых российских вертолетоносцев
Гаджеты
Apple случайно сломала наушники AirPods Pro
Компания Apple 16 декабря выпустила обновление программного обеспечения для новых наушников AirPods Pro.
Происшествия
Садальский пошутил про выпавшую из окна модель
Актер Станислав Садальский пошутил в инстаграме про ситуацию вокруг падения модели Ксении Пунтус из окна дома, в котором находится квартира, где проживает внук режиссера Никиты Михалкова Андрей Баков.
Кино
Появился второй трейлер «Чёрной Вдовы» со Скарлетт Йоханссон
Кинолента выходит в прокат 1 мая 2020 года. Во вторник, 14 января, в сети появился второй трейлер "Чёрной вдовы" со Скарлетт Йоханссон.
Экономика
Правительство не включило закон о новых пенсиях в план на год
Правительство не стало включать проект новой системы накопительных пенсий (гарантированный пенсионный план — ГПП) в план законопроектной деятельности на 2020 год.
Единоборства
Макгрегор признался в пьянстве перед боем с Нурмагомедовым
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор рассказал, что перед боем с Хабибом Нурмагомедовым в 2018 году злоупотреблял алкоголем.
Футбол
Семак рассказал о состоянии Малкома и Кокорина на сборах
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак рассказал о состоянии бразильца Малкома и Александра Кокорина на сборах в Катаре.
Общество
В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда
Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
Происшествия
В Гатчине мать ради дочери задушила бывшего мужа
Жительница Гатчинского района Ленинградской области обратилась в полицию и сообщила, что задушила бывшего мужа.