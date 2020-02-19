Политика
Газета.RuКудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина, который относится к ярким представителем данной команды.
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с чего всё началось
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин привел во власть свою команду питерцев, которые доказали, что являются сильными передовыми специалистами в своих сферах, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который сам является ярким представителем этой команды.РИА Новостивчера в 16:37
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