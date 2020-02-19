Политика

Газета.RuГазета.RuКудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина, который относится к ярким представителем данной команды.
Читать в источнике
Комментировать79
с чего всё началось

Путин привлек многих передовых специалистов во власть, заявил Кудрин

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин привел во власть свою команду питерцев, которые доказали, что являются сильными передовыми специалистами в своих сферах, заявил журналистам глава Счетной палаты Алексей Кудрин, который сам является ярким представителем этой команды.
РИА Новостивчера в 16:37

Подробнее о событии

Алексей Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Piter.tv01:55

Кудрин: Путин привлек во власть многих передовых специалистов

Московский Комсомолецвчера в 16:52

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Газета.Ruвчера в 19:40

Кудрин объяснил приход во власть «питерской» команды Собчака

РБКвчера в 18:04

Кудрин назвал самых сильных специалистов в команде Путина

REGNUMвчера в 17:31

Кудрин объяснил приход во власть «питерцев»

Gazeta.SPbвчера в 22:32

Кудрин: Путин привлек многих питерцев во власть, все это передовые люди

ПРАЙМвчера в 16:16
Показать все источники
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Происшествия

Коронавирусом на лайнере в Японии заразился россиянин

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 08:35
Автоспорт

Феттель заболел, в первый день тестов его заменит Леклер

Чемпионат 02:48
Происшествия

В Ташкенте пресекли деятельность террористической группы

RT на русском 03:05
Энергетика

Нефть поднялась выше $58 за баррель

По данным на 06:11 мск 19 февраля, апрельские фьючерсы Brent достигли уровня $58,22 за баррель, что выше уровня закрытия сессии 18 февраля на 0,8%.
REGNUM вчера в 22:49
Экономика

Кудрин оценил сделку по продаже акций Сбербанка

Сделка по продаже Банком России контрольного пакета акций Сбербанка Правительству РФ является разумной, а средства Фонда национального благосостояния обоснованным источником для оплаты акций.
Капитал страны вчера в 14:59
Экономика

Россия сократила вложения в американские госбумаги до $9,9 млрд

Россия в декабре 2019 года сократила объем вложений в американские государственные бумаги по сравнению с ноябрем примерно на $1,5 млрд - до $9,974 млрд.
ТАСС вчера в 16:45
Наука

Домашнее насилие медики связывают с высоким риском диабета и смерти

Как показало исследование, пережившие домашнее насилие женщины имеют риск развития болезней сердца и сосудов на 31% больше.
Газета DAILY вчера в 13:34
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Наука

Хотят использовать саранчу в военных целях в США

В задачу саранчи входит поиск взрывчатых и других опасных веществ. Нервные окончания насекомого предложено связывать с электродами.
ToDay News Ufa вчера в 07:27
Политика

Гречушкина станет новым министром правительства Саратовской области

Депутаты Саратовской областной думы согласовали кандидатуру Валентины Гречушкиной на должность заместителя председателя правительства Саратовской области, министра труда и социальной защиты.
Новости Саратова 02:40
Армия и оружие

Ливийская армия уничтожила турецкое судно с оружием в порту Триполи

ТАСС вчера в 08:27
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Биатлон

Вирер выиграла индивидуальную гонку на ЧМ

Радио Зенит вчера в 11:47
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Происшествия

Фигурант «московского дела» Андрей Баршай получил три года условно

РБК вчера в 11:23
Политика

Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Российская газета вчера в 16:16
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru вчера в 12:34
Политика

Киев хочет прекратить войну в Донбассе. Но без потери территорий

Разрешить конфликт в Донбассе без потери территорий намерен президент Украины Владимир Зеленский, заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 19 февраля журналистам телеканала «Украина 24».
Красная весна 02:52
Авто

Появилась информация о полноприводной Toyota Camry

В ходе доработки Toyota Camry AWD получила «раздатку» и заднюю подвеску с дифференциалом от кроссовера RAV4, карданный вал – от Highlander, а топливный бак впервые обрел форму седла.
Автоновости дня 01:55
Общество

Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы "Поле чудес" Леонид Якубович рассказал в интервью порталу Teleprogramma.pro о своей пенсии.
РИА Новости вчера в 19:30
Футбол

А. Ребров: закончу карьеру в Москве. Где ещё, если не в «Спартаке»?

Прекрасно понимаю, что закончу карьеру в Москве.
Чемпионат 17 февраля в 10:18
Общество

Россиянки смогут получать маткапитал уже при выписке из роддома

Напомним, с января 2020 года граждане России смогут получать материнский капитал за рождение первого ребенка в семье, при этом сама программа продлевается до 2026 года.
Севастополь.ру 02:34
Армия и оружие

Воронежский военный транспортник Ил-112 совершит второй полет в апреле

Свой второй полет военный транспортник Ил-112В проведет в апреле.
Горком 17 февраля в 23:30
Технологии

Ставить российские приложения согласились Xiaomi и Huawei

Сегодня российские СМИ сообщили, что ставить российские приложения согласились Xiaomi и Huawei.
Astera вчера в 14:39
Кино

Появились первые фото и видео со съемок «Венома 2»

Российская газета 02:43
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru вчера в 10:29
Политика

США выделят $38 млн на развитие «демократических ценностей» на Украине

США планируют воспитать у молодёжи Украины чувство ответственности за европейское будущее страны и развить «демократические ценности».
RT на русском вчера в 23:13
Биатлон

Даниэль Кузьмин: «Логинов никогда не „отмажется“ от допинга»

Известный тренер Даниэль Кузьмин уверен, что россиянин никогда не избавиться от неприятного «клейма».
ГЛАС.RU 03:09
Происшествия

Погиб экс-министр здравоохранения Омской области Юрий Ерофеев

РИА Новости 01:17
Происшествия

Житель Петербурга получил по «Почте России» посылку с наркотиками

Житель Петербурга получил по «Почте России» посылку с наркотиками.
Невские Новости 03:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное