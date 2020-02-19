Политика
Газета.RuКудрин рассказал про приход во власть «питерцев»
Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина, который относится к ярким представителем данной команды.
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Музыка
Снявшихся в порноклипе солиста Rammstein россиянок рассекретили
Армия и оружие
Армия Хафтара уничтожила турецкое судно с оружием
Шоу-бизнес
Якубович назвал размер своей пенсии
Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.
Общество
«Слишком поздно»: жителей Забайкалья лишили четвёртого выходного дня
Ранее министерство социальной защиты Забайкалья через свой Telegram-канал обосновало необходимость дополнительного праздника тем, что в 2020 году Сагаалган выпадает на 24 февраля, а это и так будет выходной.
Авто
Показали новые изображения «Русского Прадо» от УАЗ
На прошлой неделе появились дизайнерские наброски УАЗ «Патриот» следующей генерации, сделанные по размещенным в Роспатента документам отдельных элементов «Русского Прадо».
Происшествия
В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков
Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области.
Экономика
Авиабилеты на Камчатку могут сильно подорожать
Холдинг строит в аэропорту за 7 млрд руб. новый терминал площадью 30 700 кв. м для обслуживания 1,5 млн пассажиров в год, пишет ФАС.
Происшествия
Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии
Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
Хоккей
«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом»
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Авангард» завершился в пользу казанского клуба – 5:3. В составе победителей отличились Артем Галимов, Станислав Галиев, Джастин Азеведо, а также Дмитрий Воронков и Михаил Фисенко.
Происшествия
Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств
Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств.
Политика
Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений
Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений.
Технологии
Жителей Воронежа предупредили о возможной эпидемии телефонного спама
По мнению экспертов, с конца прошлого года среди рекламщиков и маркетологов в Воронеже стала приобретать все большую известность технология, которая дает возможность определять телефонные номера посетителей, посещавших сайт со смартфонов.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова родила сына Джигану
Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
Происшествия
Под Челябинском задержан экс-директор машиностроительного завода
В Миассе задержан бывший руководитель машиностроительного завода.
Происшествия
В Екатеринбурге произошел пожар в центре социальной помощи
В Екатеринбурге в результате пожара обрушилась кровля центра социальной помощи. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
Биатлон
Логинов стартует седьмым в индивидуальной гонке на ЧМ
Международный союз биатлонистов (IBU) на своем официальном сайте опубликовал стартовые номера спортсменов на мужскую индивидуальную гонку на 20 км, которая пройдет в среду на чемпионате мира в Италии.
Здоровье
Как Китай шёл и пришёл к коронавирусу
Всего за пределами материкового Китая случаи заражения были выявлены в 25 странах по всему миру, включая Россию — это два гражданина КНР в Забайкалье и Тюмени.
Общество
Названа причина аномальной зимы в России
Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири.
Политика
В Нидерландах сообщили об отсутствии «Буков» в районе крушения MH17
Политика
Сурков освобожден от должности помощника президента
Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
Хоккей
Свечников повторил рекорд «Каролины» 37-летней давности
Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников повторил рекорд команды 37-летней давности, сообщает "Чемпионат.com".
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi
В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
Политика
Германия поддержала «Северный поток-2» и попросила больше газа
Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер выразил интерес государства в увеличении объема поставок российского газа и поддержал проект «Северный поток-2», как отвечающий национальным интересам, сообщает ТАСС.
Происшествия
В Псковской области школьник ударил учительницу по лицу
Политика
Трамп выступил против запрета на продажу авиадвигателей Китаю
Президент США Дональд Трамп выступил во вторник против запрета на продажу американских авиадвигателей Китаю.
Происшествия
Число погибших в ДТП в Калмыкии выросло до шести человек
Шесть человек, по уточненным данным, погибли в результате столкновения двух автомобилей в Калмыкии, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Общество
Лукашенко встретился с Сечиным в надежде на сотрудничество
Встреча президента Белоруссии и главы "Роснефти" прошла в Минске Речь шла о дальнейших поставках в страну российской нефти.
Происшествия
Опубликовано видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ опубликовал видео допроса готовивших теракты в Керчи подростков.
Происшествия
ФСИН рассказала о смерти осуждённого за убийство краснодарца Бакшеева
Общество
Россия проиграла в споре с ЮКОСом на $50 млрд
Арбитражный трибунал в Гааге в июле 2014 года постановил, что до тех пор, пока Россия не исполнит решение о выплате экс-акционерам суммарной компенсации на $50,086 млрд, на нее должны начисляться сложные проценты по ставке 1,77% годовых (доходность десятилетних казначейских облигаций США по состоянию на начало 2015 года) начиная с 2015 года.