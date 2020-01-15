с чего всё началось

Мы подсчитывали расходы, в этом году это будет 400–450 миллиардов рублей, в следующем — гораздо выше.

По мнению руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина и вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, около 400-500 млрд. рублей потребуется на экономические и социальные меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ежегодном обращении к Федеральному собранию.

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