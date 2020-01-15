Общество
News-24.ruКудрин назвал стоимость плана Путина
По мнению руководителя Счетной палаты Алексея Кудрина и вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова, около 400-500 млрд. рублей потребуется на экономические и социальные меры, озвученные президентом России Владимиром Путиным в ежегодном обращении к Федеральному собранию.
Читать в источнике
Оценить274
Мы подсчитывали расходы, в этом году это будет 400–450 миллиардов рублей, в следующем — гораздо выше.
— Антон Силуанов, российский экономистНТВ вчера в 06:54
с чего всё началось
Озвученные президентом Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию предложения потребуют 400-500 млрд рублей на реализаию ежегодно, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу Счетной палаты Алексея Кудрина.ЗакC.Рувчера в 06:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Силуанов и Кудрин оценили прозвучавшие в послании Путина меры почти в полтриллиона рублей
Коммерсантъвчера в 07:05
Кудрин: Озвученные Путиным меры потребуют 400-500 миллиардов рублей в год
Российская газетавчера в 06:19
Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 05:00, Ашберн
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке
СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах передают, что мужчина, открывший стрельбу, - подсудимый по этому же делу.
Общество
Михалков ответил Жириновскому на предложение поменять российский гимн
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн, сообщает РИА Новости.
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Авто
Автодилеры подняли цены на автомобили из-за утильсбора и инфляции
Цены на новые автомобили в России в начале 2020 года выросли на 1-5% из-за роста утильсбора, инфляции и обновления модельных линеек.
Политика
КПРФ заявила, что воздержится от голосования по кандидатуре Мишустина
Франция КПРФ в Госдуме решила воздержаться от голосования по кандидатуре Михаила Мишустина на пост премьера, заявил РИА Новости депутат Алексей Корниенко.
Общество
«Проект»: В своей декларации Мишустин скрыл недвижимость на Рублевке
Кандидатура Мишустина была предложена президентом Владимиром Путиным 15 января после того, как в полном составе ушло в отставку российское правительство во главе с Дмитрием Медведевым.
Шоу-бизнес
Новая жена Сергея Шнурова стала копией его бывшей супруги Матильды
В посте Шнуров посвятил своей новой жене лирические строки, сравнив ее с Жар-Птицей.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
Госдума рассмотрит Мишустина на должность премьера
Кандидат на должность премьер-министра России, глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин встретился с членами всех четырех думских фракций.
Политика
В Европарламенте обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявление МИД Польши, обвинившего Россию в искажении предыстории Второй мировой войны, заявила, что Варшава много лет подрывала "и работу экспертов, и двусторонние отношения".
Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Происшествия
В Челябинске автомобиль упал с моста в реку
Автомобиль Daewoo Nexia ночью в четверг упал в реку с моста в Челябинске, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе девушки 15 и 16 лет, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУМВД России по региону.
Политика
В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского
В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
Политика
Кудрин ожидает реализации реформ после смены правительства
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что смена премьер-министра и состава правительства даёт надежду на проведение целого ряда реформ.
Происшествия
В Ленобласти ребенок впал в кому после тренировки в бассейне
Врачи Всеволожской больницы борются за жизнь семилетнего мальчика, который утонул в бассейне во время групповой тренировки.
Армия и оружие
Опубликованы последствия взрыва мощнейшей российской фугасной авиабомбы
Авто
Opel планирует расширить модельный ряд в России
Компания Opel намерена увеличить модельный ряд в России на шесть автомобилей.
Экономика
НБКИ: доля одобренных заявок на кредиты сократилась
Положительные решения о кредитах клиентам банков в 2019 году выдавались по чуть более трети поданных заявок (36,9%), что на 4,1 процентного пункта (п. п.) меньше, чем в 2018 году, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Политика
Вассерман прокомментировал отставку Медведева
Отставка правительства Дмитрия Медведева случилась по двум причинам, пишет ФАН.
Политика
Лавров оценил идею приоритета Конституции над международным правом
На выступлении в филиале МГИМО в Ташкенте Лаврова спросили о предложении включить в Конституцию норму о приоритете основного закона России над нормами международного права.
Гаджеты
Популярные смарт-часы Honor Magic Watch 2 поступят на российский рынок
Huawei начала готовить свои смарт-часы Magic Watch 2 к выходу на российский рынок.
Шоу-бизнес
Фолловеры обвинили Викторию Боню в чрезмерной любви к фотошопу
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и телеведущая Виктория Боня опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram новый снимок, на котором предстала в кадре в кожаной юбке и красном клетчатом жакете.
Кино
По кассовым сборам в России «Холоп» опередил «Аватар»
За первые три недели российского проката кассовые сборы комедии «Холоп» режиссера Клима Шипенко превысили сборы фильма «Аватар» на 26%.
Армия и оружие
НАТО стягивает войска в Восточную Европу для проведения учений
Страны НАТО в конце января проведут масштабные военные учения «защитник Европы – 2020».
Политика
Минтруд опроверг наличие у Топилина вида на жительство в Болгарии
Президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию выступил за запрет для высокопоставленных чиновников и госслужащих иметь иностранное гражданство, а также вид на жительство в другой стране.
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл решил дать против нее показания в суде
В октябре прошлого года британский таблоид Mail on Sunday опубликовал личное письмо Меган Маркл к своему отцу.
Происшествия