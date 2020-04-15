Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.

Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ

Общество Соловьев отказался от баттла с Уткиным Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина. 1,1K

Экономика Россиянам предложили раздать деньги просто так Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения. 3,2K

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода. 29

Политика Путин перед заседанием правительства выступит с обращением Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. 3,2K

Общество Fox News рассказал о «нулевом пациенте» с коронавирусом в Ухани В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некого нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года. 146

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение. 4,1K

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 16

Общество Власти закрывают храмы и рынки в Новосибирской области В соответствии с изменения в постановление губернатора №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» от 27 марта, в регионе вводятся новые ограничения, касающиеся рынков и религиозных зданий. 8

Авто В России начали массово расти цены на автомобили Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные машины. Прибавку вызвали курс валют, рост ставок утильсбора и инфляция. 294

Экономика В России для малоимущего населения могут отменить НДФЛ Предполагается освободить от подоходного налога в 13% россиян, которые получают зарплату ниже двойного размера МРОТ, т. е. менее 24 тысяч рублей. 93

Авто Власти Китая раздадут деньги на покупку автомобилей Субсидии решили выделить из-за сильного падения авторынка, так как из-за коронавируса продажи рухнули и в результате Китай больше не является лидером в мире. 81

Общество Москва отказалась от закупки на 13 млрд рублей для благоустройства Москва временно отказалась от закупки на 13 миллиардов рублей для проведения благоустройства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 114

Здоровье Доктор Комаровский рассказал об иммунитете к коронавирусу Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем видеоблоге на YouTube-канале рассказал, что благодаря местному иммунитету человек может избежать коронавируса, даже не взирая на тесный контакт с заболевшим. 75

Здоровье Военные медики России начали лечить больных коронавирусом в Бергамо Российские военные медики приступили к лечению пациентов с лёгкой и средней степенью коронавирусной инфекции COVID-19 в терапевтическом отделении полевого госпиталя в итальянском Бергамо. 130

Политика В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату. 1,3K

Гаджеты Apple представила новый iPhone SE Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб. 497