Экономика
РИА НовостиКудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
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Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК 07:46
Экономика
Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru вчера в 06:47
Здоровье
Два новых случая заражения коронавирусом подтверждены в Забайкалье
В Забайкальском крае за прошедшие сутки госпитализировано еще двое человек с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции.
Забайкальский рабочий 22:28
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК 05:22
Кино
В сети появилась новая информация о возможном сиквеле «Гарри Поттера»
RT на русском 07:23
Политика
Путин перед заседанием правительства выступит с обращением
Президент России Владимир Путин выступит с обращением в начале заседания правительства, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
РБК 07:11
Общество
Fox News рассказал о «нулевом пациенте» с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некого нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском 22:59
Происшествия
В Новосибирске подтверждены 11 новых случаев заражения коронавирусом
Семеро никуда не выезжали и с пациентами с коронавирусом не контактировали.
REGNUM 23:20
Политика
Кадыров назвал критику «Новой газеты» «откровенной ложью»
Рамзан Кадыров подробно рассказал в своем телеграм-канале о том - «что в статье «Новой газеты» является откровенной ложью».
Портал Северного Кавказа вчера в 01:16
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском 05:39
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России 13:37
Кино
Лишь 1% фанатов киновселенной Marvel пройдёт этот тест
Фильм Про 12:32
Общество
Власти закрывают храмы и рынки в Новосибирской области
В соответствии с изменения в постановление губернатора №43 «О принятии дополнительных мер по защите населения и территории Новосибирской области от чрезвычайной ситуации» от 27 марта, в регионе вводятся новые ограничения, касающиеся рынков и религиозных зданий.
Родные берега (Новосибирск) 23:14
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Авто
В России начали массово расти цены на автомобили
Стоить больше стали как автомобили народных марок, так и престижные машины. Прибавку вызвали курс валют, рост ставок утильсбора и инфляция.
Somanyhorses вчера в 04:26
Экономика
В России для малоимущего населения могут отменить НДФЛ
Предполагается освободить от подоходного налога в 13% россиян, которые получают зарплату ниже двойного размера МРОТ, т. е. менее 24 тысяч рублей.
За облаками 07:30
Авто
Власти Китая раздадут деньги на покупку автомобилей
Субсидии решили выделить из-за сильного падения авторынка, так как из-за коронавируса продажи рухнули и в результате Китай больше не является лидером в мире.
Tvoe-avto.com 15:16
Политика
В бундестаге выступили за «Северный поток-2» против газа из США
Строительство газопровода "Северный поток - 2" было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода.
РЕН ТВ 21:49
Здоровье
Новых случаев коронавируса в Алтайском крае не выявили
За минувшие сутки в Алтайском крае не подтвердилось новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Алтайская правда 23:26
Общество
Москва отказалась от закупки на 13 млрд рублей для благоустройства
Москва временно отказалась от закупки на 13 миллиардов рублей для проведения благоустройства, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
РИА Новости 09:36
Армия и оружие
Польский F-16 удивил российских пилотов выпущенным в небе шасси
Польский пилот F-16 внезапно начал демонстрировать какие-то странные маневры. Подлетев к российским самолетам, он выпустил шасси.
Политическая Экспертиза 13 апреля в 13:40
Здоровье
Доктор Комаровский рассказал об иммунитете к коронавирусу
Врач и телеведущий Евгений Комаровский в своем видеоблоге на YouTube-канале рассказал, что благодаря местному иммунитету человек может избежать коронавируса, даже не взирая на тесный контакт с заболевшим.
ФАН вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава набрала 10 кг за полгода
Pravda.Ru 13:13
Здоровье
Военные медики России начали лечить больных коронавирусом в Бергамо
Российские военные медики приступили к лечению пациентов с лёгкой и средней степенью коронавирусной инфекции COVID-19 в терапевтическом отделении полевого госпиталя в итальянском Бергамо.
RT на русском 22:24
Культура
Большой театр продлит онлайн-трансляции спектаклей из золотого фонда
News.ru вчера в 07:12
Общество
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом
В Москве умерли семь пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 15:51
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК 13:01
Гаджеты
Apple представила новый iPhone SE
Apple представила новый iPhone SE с экраном в 4,7 дюйма (11,9 см). В России версии с 64, 128 или 256 Гб встроенной памяти будут доступны по цене от 39 900 руб.
Ведомости 11:35
Общество
Обнародовано донесение маршала Жукова Сталину о смерти Гитлера
В донесении от 3 мая 1945 года маршала Георгия Жукова советскому вождю Иосифу Сталину говорится о контрразведке под названием «Смерш».
НИА-Кузбасс 20:23