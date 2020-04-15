Экономика
РИА НовостиКудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
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Общество
Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек
За сутки от заболевания, которое вызывает коронавирус, умерли еще 28 человек. Общее число жертв достигло 198.
Вести ФМ вчера в 06:41
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Общество
Курьеры развозят по Москве более 1 млн заказов в сутки
Около 60 тыс. курьеров в Москве ежедневно развозят свыше 1 млн заказов.
ТАСС 04:07
Общество
В России зафиксировали почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом
В России за последние сутки выявили почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:46
Общество
Петербургские киоски и павильоны могут освободить от арендной платы
Санкт-Петербург, 14 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Петербургские киоски, павильоны и лотки могут освободить от арендной платы.
REGNUM 14 апреля в 10:41
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Экономика
Решетников рассказал о личной проверке ситуации с кредитами бизнесу
Глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал ситуацию с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу.
RT на русском 01:09
Политика
Трамп заявил, что США прекращают финансирование ВОЗ
Трамп отметил, что Америка планирует добиваться реформирования Всемирной организации здравоохранения.
RuNews24.ru 14 апреля в 20:06
Политика
Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен
Газета.Ru 03:40
Общество
Глазьев заметил происходящее раз в столетие состояние резонанса
Сегодня в мире одновременно идут технологическая и институциональная революции, что случается один раз в столетие, заявил в интервью телеканалу РБК министр Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев.
РБК 04:00
Общество
Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области
Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н вчера в 05:35
Игры
Sony начинает бесплатно раздавать PS4-игры Journey и Uncharted
Игра же Journey, которую многие специализированные издания признали лучшей игрой 2012 года, также станет доступна для бесплатного использования с 16 апреля.
Faktom вчера в 11:39
Здоровье
Назван симптом коронавируса, при котором срочно нужно вызывать скорую
По словам представителей ведомства, вообще к симптомам COVID-19 относятся и сухой кашель, и повышенная температура, и головные боли.
31 канал Челябинска 14 апреля в 12:12
Общество
В Липецкой области вводится пропускной режим
Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
МонаВиста 14 апреля в 13:16
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Общество
В России резко выросли продажи смартфонов дороже 100 тысяч рублей
В I квартале 2020 года продажи смартфонов дороже 100 тысяч рублей в России выросли в два раза по сравнению с январем-мартом прошлого года.
Дождь 03:39
Игры
Геймерам неожиданно представили игру Chimera Squad по вселенной XCOM
REGNUM 14 апреля в 13:00
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Газета.Ru 02:57
Общество
В Новосибирской области закроют кладбища, церкви и рынки
С 18 апреля в Новосибирской области будут закрыты для посещения кладбища и церкви, а на следующий день прекратят работу рынки.
Российская газета 01:59
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
RT на русском 02:36
Общество
Япония намерена ввести режим ЧС из-за коронавируса по всей стране
Власти Японии намерены расширить действие режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса на территорию всей страны.
BFM.ru 03:59
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Здоровье
На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом
На территории Кубани выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-19, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 04:06
Общество
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Общество
Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом
Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости 03:27
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Здоровье
Двое сотрудников тюрьмы в Балашове заразились коронавирусом
В Балашове Саратовской области двое сотрудников тюрьмы заразились новой коронавирусной инфекцией.
Четвертая Власть 02:29
Шоу-бизнес
Чулпан Хаматова показала редкое видео с детьми и станцевала на балконе
Примечательно, что на видео, опубликованном в Instagram, «засветились» все три дочери Хаматовой.
Киноафиша России 03:53
Спорт
Назван состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон
Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, которые в следующем сезоне будут проходить подготовку в сборной России.
Pravda.Ru 03:01