Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
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Кудрин назвал абсурдом толкование его слов об изъятии денег вкладчиков

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Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ

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Общество

Число зараженных коронавирусом в России превысило 20 тыс. человек

За сутки от заболевания, которое вызывает коронавирус, умерли еще 28 человек. Общее число жертв достигло 198.
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В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
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Около 60 тыс. курьеров в Москве ежедневно развозят свыше 1 млн заказов.
ТАСС 04:07
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В России за последние сутки выявили почти 3500 новых случаев заражения коронавирусом.
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Петербургские киоски и павильоны могут освободить от арендной платы

Санкт-Петербург, 14 апреля 2020, 17:41 — REGNUM Петербургские киоски, павильоны и лотки могут освободить от арендной платы.
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Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
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Экономика

Решетников рассказал о личной проверке ситуации с кредитами бизнесу

Глава Минэкономразвития Максим Решетников прокомментировал ситуацию с выдачей нулевых кредитов малому и микробизнесу.
RT на русском 01:09
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Политика

Трамп заявил, что США прекращают финансирование ВОЗ

Трамп отметил, что Америка планирует добиваться реформирования Всемирной организации здравоохранения.
RuNews24.ru 14 апреля в 20:06
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Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Газета.Ru 03:40
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Общество

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Сегодня в мире одновременно идут технологическая и институциональная революции, что случается один раз в столетие, заявил в интервью телеканалу РБК министр Евразийской экономической комиссии и бывший советник президента Сергей Глазьев.
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Общество

Коронавирус зафиксирован в 20 районах Нижегородской области

Коронавирусная инфекция официально подтверждена у жителей 20 районов и городских округов Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Игры

Sony начинает бесплатно раздавать PS4-игры Journey и Uncharted

Игра же Journey, которую многие специализированные издания признали лучшей игрой 2012 года, также станет доступна для бесплатного использования с 16 апреля.
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31 канал Челябинска 14 апреля в 12:12
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Коммунисты потребовали запретить сериал «Зулейха открывает глаза»

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Общество

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Пропускной режим будет внедрен сначала в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине, затем и по всей области.
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День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
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Общество

В России резко выросли продажи смартфонов дороже 100 тысяч рублей

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Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Газета.Ru 02:57
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В Новосибирской области закроют кладбища, церкви и рынки

С 18 апреля в Новосибирской области будут закрыты для посещения кладбища и церкви, а на следующий день прекратят работу рынки.
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Политика

СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны

«Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября — в день памяти жертв теракта в Беслане», — говорится на сайте.
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Общество

Япония намерена ввести режим ЧС из-за коронавируса по всей стране

Власти Японии намерены расширить действие режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса на территорию всей страны.
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В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве

В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
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Здоровье

На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

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Общество

Во Владимирской области подтвердили 14 случаев заражения коронавирусом

Четырнадцать новых случаев коронавирусной инфекции подтверждены за сутки во Владимирской области, число заболевших в регионе выросло на до 159, сообщает в четверг управление Роспотребнадзора по региону.
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В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
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Двое сотрудников тюрьмы в Балашове заразились коронавирусом

В Балашове Саратовской области двое сотрудников тюрьмы заразились новой коронавирусной инфекцией.
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Чулпан Хаматова показала редкое видео с детьми и станцевала на балконе

Примечательно, что на видео, опубликованном в Instagram, «засветились» все три дочери Хаматовой.
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Назван состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон

Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) опубликовала список спортсменов, которые в следующем сезоне будут проходить подготовку в сборной России.
Pravda.Ru 03:01
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