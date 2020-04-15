Экономика
РИА НовостиКудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
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Армия и оружие
РВИО опубликовало архивные материалы о Берлинской операции 1945 года
RT на русском 17:59
Происшествия
В Краснодаре задержали членов международной сатанистской организации
Сотрудники управления ФСБ выявили членов международной сатанистской организации в Краснодаре, они задержаны и находятся под подпиской о невыезде на время следствия.
ТАСС 06:45
Политика
Ветеранские организации попросили Путина перенести парад Победы
Председатель комитета Госдумы по обороне, президент Российской ассоциации героев Владимир Шаманов подтвердил РИА Новости, что ветераны попросили президента Владимира Путина перенести парад Победы из-за пандемии коронавируса.
РИА Новости 08:40
Политика
Захарова назвала страны, где остается самое большое количество россиян
Захарова напомнила, что сейчас россиянам, "застрявшим" по тем или иным причинам в разных странах, выплачивается материальная помощь.
РИА Новости 17:13
Здоровье
Правительству предложили для борьбы с вирусом «умные» очки и браслеты
Эксперт Центра научного консультирования, бывший государственный эксперт Научного центра экспертизы средств медицинского применения Минздрава Равиль Ниязов по просьбе РБК ознакомившийся с перечнем предложенных правительству проектов, отметил, что в описании многих из них отсутствует конкретика, не понятно, насколько достижимы и реализуемы заявленные свойства.
РБК 17:00
Общество
В Москве умерли еще семь пациентов с коронавирусом
За прошлые сутки прирост по числу умерших пациентов с коронавирусом стал рекордным — скончались 28 человек, только 11 из них в Москве.
РБК 16:46
Шоу-бизнес
Лиза и Гарри Галкины растрогали Пугачеву до слез
Супруг певицы Максим Галкин на своей странице в Instagram выложил видео, на котором видно, как Лиза и Гарри подготовили для мамы сюрприз.
Вести.Ru 08:47
Политика
ФСБ задержала в Крыму украинских шпионов
В Крыму пресечена деятельность Главного управления разведки Минобороны Украины.
BFM.ru 09:20
Наука
Назван ключевой виновник пандемии коронавируса
Ученые Университета Оттавы в Канаде пришли к выводу, что вирус SARS-CoV-2 передался от летучих мышей к человеку благодаря бродячим собакам, которые могли стать промежуточными хозяевами коронавируса.
РЕН ТВ 18:05
Происшествия
Планировавших теракт таджиков-исламистов задержали в Германии
В разных местах в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия утром 15 апреля были задержаны четверо таджиков.
Lenta.ru 08:59
Общество
Эпидемиолог дал прогноз о спаде числа заражений коронавирусом в Москве
Главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико в эфире телеканала «Доктор» заявил, что при условии соблюдения мер профилактики спад числа заражений коронавирусной инфекцией в Москве может наступить в июне и июле.
RT на русском 17:30
Политика
Трамп заявил, что США прошли пик заражения новым коронавирусом
Соединенные Штаты на общенациональном уровне прошли пик по количеству новых случаев заражения коронавирусом.
ТАСС 17:54
Фигурное катание
Загитова рассказала, что ее семье раньше не хватало денег
РИА Новости вчера в 06:00
Киберспорт
Ключи к ЗБТ Valorant смогут выдавать все стримеры Twitch
Ключи к закрытому бета-тестированию Valorant начнут выпадать на всех стримах по игре, где будет включена функция Twitch Drops.
CyberSport.ru 01:05
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело 04:50
Футбол
Генрих Мхитарян: «В „Роме“ сразу же сказали, что я должен давать интервью на итальянском»
Сказали, что ты должен давать интервью на итальянском уже сегодня.
Матч ТВ 17:02
Политика
Рябков назвал решение Трампа относительно ВОЗ «ударом под дых»
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу "Международная жизнь" назвал шаг Белого дома "ударом под дых" и "недостойным приемом".
Российская газета 15:30
Политика
Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в РФ меняется не в лучшую сторону.
Газета.Ru 13 апреля в 08:36
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль 06:08
Транспорт
На въездах в Москву и в метро образовались большие пробки
Коммерсантъ 04:25
Экономика
Игорную деятельность исключат из системообразующих предприятий
Игорная деятельность исключена из критериев отбора системообразующих предприятий. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минэкономразвития.
Российская газета вчера в 12:03
Общество
Опубликовало донесение Жукова Сталину о самоубийстве Гитлера
Российское военно-историческое общество (РВИО) опубликовало датированное 3 мая 1945 года донесение командующего 1-м Белорусским фронтом маршала Георгия Жукова главкому Вооруженных сил СССР Иосифу Сталину о добытых советской военной контрразведкой данных, касающихся самоубийства фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.
РИА Новости 17:10
Общество
В ВОЗ спрогнозировали рост числа заболевших коронавирусом в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович заявила, что Россия находится в фазе роста уровня заболеваемости коронавирусной инфекции.
Страна Советов on-line 11:28
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Армия и оружие
Коммерческие компании нацелились на разработку ядерных ракетных двигателей
Коммерческие космические компании США нацелились на разработку ядерных ракетных двигателей в интересах правительства США, 8 апреля сообщил портал Space.com.
ИА Красная Весна вчера в 18:11
Происшествия
Пенсионер во Франции случайно катапультировался из истребителя
Во Франции из боевого истребителя «Рафаэль» ошибочно катапультировался 64-летний мужчина.
ИнфоСМИ 16:28
Армия и оружие
Министры обороны НАТО обсудили действия в условиях пандемии
Министры обороны НАТО на видеоконференции рассмотрели ответ альянса на пандемию коронавируса COVID-19 и согласовали свои последующие шаги.
RT на русском 14:24
Экономика
«Закон Яровой» могут отложить для поддержки операторов связи
Использование "закона Яровой" могут отложить для поддержки операторов связи. Такие данные появились в редакции "Коммерсантъ".
Вятка-На-Сети 02:50
Армия и оружие
В США заявили об испытании Россией противоспутниковой ракеты
"Российское испытание DA-ASAT (противоспутниковой ракеты прямого перехвата) показывает еще один пример, что угрозы космическим системам США и союзников реальны, серьезны и растут", - заявил глава космического командования американских ВВС Джон Реймонд.
РИА Новости 17:39
Армия и оружие
Раскрыты возможности и цели ЗРК С-500 «Прометей»
Сергей Хатылев, российский полковник в запасе, раскрыл возможности и потенциальные цели новейшего ЗРК С-500 «Прометей», разрабатываемого в РФ.
Discover24 вчера в 02:36