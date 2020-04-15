Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.

Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ

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