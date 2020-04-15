Экономика
РИА НовостиКудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
Читать в источнике
Оценить233
Подробнее о событии
Показать все источники
Кудрин предложил использовать накопления россиян для преодоления кризиса
Агентство Телеграфвчера в 04:06
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 02:37, Ашберн
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru вчера в 08:17
Политика
В Донбассе начался обмен пленными между ДНР и Украиной
Процедура обмена пленными между самопровозглашенной Донецкой народной республикой и Киевом началась в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:03
Футбол
Интервью комментатора, которого любят все. Казанский — о подкасте с Сычевым, хоккее с Путиным и «Что? Где? Когда?»
В голосовании на форуме абонентов «НТВ-Плюс» по итогам 2019-го Казанский вошел в топ-три лучших комментаторов.
Sport24.ru вчера в 12:30
Экономика
Российскому бизнесу дадут деньги для выплаты зарплат
Средства можно будет направить на сохранение уровня оплаты труда, на выплату зарплат в апреле и мае, сказал президент.
Lenta.ru вчера в 09:18
Политика
СПЧ попросил отклонить проект о переносе Дня окончания Второй мировой
"Совет при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека считает недопустимым устанавливать празднование окончания Второй мировой войны 3 сентября - в день памяти жертв теракта в Беслане", - говорится в сообщении.
РИА Новости вчера в 14:47
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9-х классах
Региональные власти и учредители заграншкол могут сами определить основные и резервные сроки проведения экзаменов по русскому языку и математике в рамках этого периода.
РБК вчера в 05:22
Общество
Главврач подвёл итоги 45 дней работы больницы в Коммунарке
Проценко подвёл итоги 45 дней работы в Коммунарке. За эти дни там прошли лечение 1659 пациентов, 1140 из которых уже выписаны.
REGNUM 01:20
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Гаджеты
В Сети появились новые изображения оболочки MIUI 12 от Xiaomi
На просторах Сети опубликованы новые изображения оболочки MIUI 12 от Xiaomi.
Актуальные Новости 01:44
Общество
Девять тонн защитных масок доставил Ан-225 «Мрия» в Варшаву
Ан-225 Мрия доставил 9 тонн медицинских масок. Соответствующий груз был отправлен для эффективной борьбы с коронавирусом в Польше.
ToDay News Ufa 14 апреля в 15:44
Общество
Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях» болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, рассказал изданию "Спорт-Экспресс" о "странностях" болезни.
РИА Новости вчера в 21:04
Армия и оружие
В США заявили, что Россия провела испытание противоспутниковой ракеты
Космическое командование ВВС США заявило, что Россия провела испытание DA-ASAT - противоспутниковой ракеты прямого перехвата.
Газета.Ru 01:43
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Общество
Назван симптом, который отличает коронавирус от простуды
Smolnarod.ru 00:13
Экономика
Глазьев предложил ввести в ЕАЭС налог на обмен валюты
Экс-советник президента, министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев предложил ввести на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) налог на валютообменные операции.
РБК вчера в 01:42
Общество
Роскачество нашло в творожной массе плесень, свинец и кишечную палочку
Всего была протестирована творожная масса 19 брендов по цене от 22 до 60 рублей за 100 граммов. Каждый образец проверили по 67 показателям.
Российская газета 01:00
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении фуры в реку
Водитель погиб в результате падения грузового автомобиля в Неву в Выборгском районе Петербурга, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
РИА Новости 01:44
Авто
Cadillac опубликовал цены на внедорожник Escalade нового поколения
Cadillac представил совершенно новый Escalade более двух месяцев назад, но только сейчас мы можем узнать, сколько стоит роскошный внедорожник в своем пятом поколении.
CarsWeek.ru вчера в 07:42
Экономика
Что ожидает российский рубль после снятия ограничений
Аналитики предположили, как на российском рубле может сказаться снятие введенных из-за коронавируса ограничений.
Аргументы недели вчера в 02:43
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
РБК вчера в 13:01
Шоу-бизнес
Подписчики раскритиковали Нюшу за использование фотошопа
Подписчики раскритиковали певицу Нюшу за использование большого количества фотошопа.
Актуальные Новости вчера в 12:09
Шоу-бизнес
Бывший муж Пелагеи опубликовал совместное фото с новой возлюбленной
Бывший супруг певицы Пелагеи 28-летний хоккеист Иван Телегин проводит время на самоизоляции вместе со своей новой возлюбленной Марией Гончар.
Вокруг ТВ вчера в 13:45
Общество
В Мурманской области заболели коронавирусом более 100 строителей
В Мурманской области зафиксирована вспышка коронавируса среди рабочих, занятых на стройке центра крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» в поселке Белокаменка Кольского района.
Православие и Мир вчера в 04:21
Транспорт
Образовавшиеся на въездах в Москву пробки показали на видео
В сети появилось видео, на котором запечатлены пробки, образовавшиеся на въездах в Москву после введения цифровых пропусков.
Мослента вчера в 04:07
Общество
Компании столкнулись с отказами в господдержке по формальным причинам
Например, гостиницы обнаружили, что их основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ — 68.3 «Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе», а в списке правительства для гостиничного бизнеса указан другой код — 55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания», рассказала РБК адвокат и партнер практики налоговых споров МЭФ PKF Александра Амбрасовская.
РБК 00:00
Шоу-бизнес
Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой
Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.
News.ru вчера в 13:09
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:57
Общество
Победивший коронавирус 17-летний пациент предупредил подростков
У 17-летнего Брэндона Фэйа – жителя ирландского города Дублин, начали развиваться симптомы, чрезвычайно похожие на проявления пневмонии COVID-19.
Live24 00:58