Экономика
РИА НовостиКудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
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Здоровье
В России приостановлена плановая вакцинация
Москва, 16 апреля 2020, 11:03 — REGNUM Российский Минздрав приостановил плановую вакцинацию в рамках национального календаря профилактических прививок.
REGNUM 04:03
Технологии
Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено
Согласно отчету Bloomberg, компания Sony может произвести менее 6 миллионов единиц новой консоли PlayStation 5 в первый год продажи.
МИТ 04:09
Экономика
Путин объявил о дополнительных мерах поддержки бизнеса
Владимир Путин в начале онлайн-совещания с членами правительства предложил ряд новых мер по поддержке экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
РИА Новости вчера в 09:31
Общество
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
Армия и оружие
В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя
Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
Общество
В Новосибирской области закроют кладбища, церкви и рынки
С 18 апреля в Новосибирской области будут закрыты для посещения кладбища и церкви, а на следующий день прекратят работу рынки.
Российская газета 01:59
Экономика
Орешкин признал неэффективность некоторых мер поддержки экономики
Помощник президента РФ Максим Орешкин констатирует, что ряд мер поддержки российской экономики сегодня работает не так, как изначально задумывалось.
Росбалт вчера в 12:15
Здоровье
Пик заболеваемости коронавирусом в Амурской области может быть в мае
16 апреля губернатор Амурской области Василий Орлов провел второй прямой эфир с жителями в Инстаграм.
Телепорт 04:26
Здоровье
Врачи обнаружили новый симптом заражения коронавирусом
Сыпь на ногах может быть симптомом новой коронавирусной инфекции, сообщает издание Metro со ссылкой на выводы врачей в Италии и Испании.
Газета.Ru 00:32
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Шоу-бизнес
Давид Манукян оценил секс с Ольгой Бузовой
Люди, присутствующие на съёмочной площадке, поддержали ведущего. Они попросили оценить его сексуальную жизнь с певицей Ольгой Бузовой.
News.ru вчера в 13:09
Общество
В Севастополе подтверждено 4 новых случая заражения коронавирусом
16 апреля в Севастополе подтверждено еще 4 случая заражения новой коронавирусной инфекцией за последние сутки.
Независимое телевидение Севастополя 04:27
Здоровье
Названы опасные последствия коронавируса для выздоровевших
Lenta.ru вчера в 20:30
Происшествия
В Самарской области выявили 10 новых случаев заражения коронавирусом
Самара, 16 апреля 2020, 11:14 — REGNUM Десять новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Самарской области.
REGNUM 04:14
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Общество
3 448 россиян заразились коронавирусом за прошедшие сутки
На 16 апреля в России подтвердили 3 448 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число заразившихся теперь составляет 27 938 человек.
АМИТЕЛ 04:29
Киберспорт
Zayac: «ILTW полностью подходит под агрессивный стиль Virtus.pro»
ILTW полностью подходит под этот стиль. Он сам форсит очень много агрессивных мувов.
Cyber.sports.ru 01:20
Транспорт
Юрист рассказала, как оформить цифровой пропуск на даче, где нет интернета
Юрист Виктория Шергина рассказала, как оформить цифровой пропуск для поездки на дачу.
Комсомольская правда вчера в 09:54
Общество
В Минздраве дали прогноз по спаду эпидемии коронавируса в Москве
По состоянию на 15 апреля, в России заразились коронавирусом более 24 тысяч человек.
Lenta.ru вчера в 10:33
Общество
Губернатор Куйвашев ужесточил карантин для приезжих из Москвы и Питера
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал новый Указ, по которому все граждане, которые приехали в регион из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, должны соблюдать режим самоизоляции точно так же, как и туристы, вернувшиеся из-за границы.
АиФ Урал 01:56
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
Происшествия
Лишь у 15 зараженных мигрантов из хостела в Ленобласти есть симптомы
По словам чиновника, мобильный палаточный госпиталь был установлен на территории хостела не случайно.
REGNUM вчера в 06:47
Общество
Коронавирус охватил 20 территорий Нижегородской области
Коронавирусная инфекция охватила 20 районов и городских округов Нижегородской области.
Newsroom24 вчера в 16:03
Общество
Назван нулевой пациент с коронавирусом в России
Газета.Ru вчера в 08:17
Армия и оружие
В США заявили об испытаниях Россией противоспутниковой ракеты
По словам главы Космических сил США генерала Джона Реймонда, проведённые Россией испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата, которая может уничтожать спутники на низкой околоземной орбите, подтверждают реальность угроз космическим системам США и их союзников, которые «возрастают».
REGNUM вчера в 20:56
Наука
В Китае опровергли версию об искусственном происхождении коронавируса
Пекин, 16 апреля 2020, 11:31 — REGNUM Версия об искусственном происхождении коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами, заявил 16 апреля официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
REGNUM 04:31
Футбол
Жоау Мариу может перейти в «Марсель»
Полузащитник "Локомотива" Жоау Мариу может продолжить карьеру во Франции, пишет FcInterNews.К 27-летнему португальцу проявляет интерес "Марсель".
Soccer.ru вчера в 01:50
Общество
Всех въезжающих на Кубань обязали уйти на 14-дневную самоизоляцию
Краевое управление Роспотребнадзора на основании анализа санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Кубани обязало всех приезжающих в регион пройти двухнедельный карантин.
Кубань 24 03:44