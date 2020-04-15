Экономика
РИА НовостиКудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
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Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Кино
Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»
Как сообщает ToDay News Ufa, экранизация одноименного романа Гузель Яхиной будет представлена сегодня, 13 апреля, на телеканале «Россия 1». Съемки фильма проводились в Лаишевском районе Татарстана и на территории Казанского Кремля.
ToDay News Ufa 13 апреля в 05:07
Происшествия
В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя
Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.
РБК 06:08
Происшествия
В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву
В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
Общество
В Башкирии с 20 апреля перестанут действовать старые спецпропуска
«С 20 апреля начнутся массовые, по сути, облавы за теми лицами, которые будут ходить без новых справок», — подчеркнул Радий Хабиров.
REGNUM 05:29
Экономика
Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ
Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Политика
Станцию метро «Пражская» предложили переименовать
Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".
Москва 24 02:28
Киберспорт
Crystal Dynamics опубликовала геймплейный трейлер Marvel’s Avengers
Студия Crystal Dynamics показала геймплейный трейлер супергеройского экшена Marvel's Avengers.
CyberSport.ru вчера в 11:30
Здоровье
В Чувашии официально подтверждены 126 случаев заражения коронавирусом
По словам Степанова, в 40% случаев вирус подтвердился у тех, кто приехал в республику из других регионов.
Чебоксары 24 05:20
Космос
В космосе заметили сверхновую звезду рекордной яркости
Международная группа астрономов во главе с учеными Бирмингемского университета открыла сверхновую, которая светит гораздо ярче любых других известных объектов такого типа.
МИР 24 14 апреля в 01:58
Происшествия
Полковника из разведки Росгвардии задержали за вымогательство
Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил задержание в Подмосковье полковника Росгвардии, подозреваемого в вымогательстве у бизнесмена почти 20 млн руб. Однако имени и должности задержанного собеседник агентства не назвал.
РБК 05:54
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Общество
Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области
Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в 19 районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 14 апреля в 08:15
Политика
Мишустин рассказал о новых мерах поддержки экономики
Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал о новых мерах, призванных поддержать экономику страны во время борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 05:43
Общество
На московских кладбищах запустили услугу «Прощание онлайн»
Руководитель "Ритуала" Артем Екимов сказал, что до закрытия кладбищ на похороны в среднем приходили около пятидесяти человек, сейчас, в условиях пандемии, их количество сокращено до семи-восьми.
Эхо Москвы 05:32
Экономика
Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей
Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Газета.Ru 02:57
Общество
Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани
В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
Общество
Соловьев отказался от баттла с Уткиным
Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК вчера в 07:46
Политика
Обмен пленными между ДНР и Киевом состоялся
Lenta.ru 03:23
Шоу-бизнес
Петров обматерил Собчак за резкую критику сериала «Колл-центр»
Народные новости вчера в 09:14
Общество
За сутки у 41 человека в Ростовской области выявили коронавирус
По данным Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 16 апреля в Ростовской области зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.
Kursk.com 04:43
Спорт
Утвержден состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон
Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в ходе видеоконференции утвердил состав сборной России на сезон-2020/21.
ТАСС Спорт 03:17
Здоровье
Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
Биатлон
Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии
Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
ТАСС Спорт 05:09
Экономика
Правительство снимет запрет на кредитование одного региона другим
Премьер Михаил Мишустин объявил о планах снять с 2021 г. ограничения на кредитование одних регионов другими.
Ведомости 05:58
Наука
Растения предотвратили дисбиоз в своих листьях
В норме у растений существует иммунный механизм защиты от протеобактерий, который защищает их от дисбиоза, — к такому выводу пришли авторы работы, опубликованной в журнале Nature.
N+1 вчера в 06:07
Единоборства
Уайлдер назвал Фьюри ненастоящим чемпионом
Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер заявил, что нокаутировавший его во втором их бою британец Тайсон Фьюри является ненастоящим чемпионом.
ProstoProSport 02:39