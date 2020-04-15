Экономика

РИА НовостиРИА НовостиКудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
Читать в источнике
Комментировать212

Подробнее о событии

Кудрин назвал абсурдом толкование его слов об изъятии денег вкладчиков

Агентство Телеграф03:21

Кудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ

РИА Новостивчера в 08:53

Кудрин назвал вложение депозитов физлиц в гособлигации «обычной практикой»

News.ruвчера в 08:43

Кудрин пояснил слова о вложениях банками депозитов физлиц в гособлигации

REGNUMвчера в 08:44

Кудрин объяснил, что он имел в виду под изъятием вкладов физлиц

Комсомольская правдавчера в 09:36

Кудрин назвал вложение депозитов физлиц в гособлигации «обычной практикой» мировых банков

ТАССвчера в 08:11

Депозиты россиян могут направить на спасение банков в кризис

Кавказ Поствчера в 03:11
Показать все источники
Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 06:21, Ашберн
Общество

Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным

Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
209
Кино

Первые зрители оценили сериал «Зулейха открывает глаза»

Как сообщает ToDay News Ufa, экранизация одноименного романа Гузель Яхиной будет представлена сегодня, 13 апреля, на телеканале «Россия 1». Съемки фильма проводились в Лаишевском районе Татарстана и на территории Казанского Кремля.
ToDay News Ufa 13 апреля в 05:07
760
Происшествия

В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя

Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.
РБК 06:08
3
Происшествия

В Петербурге водитель погиб при падении грузовика в Неву

В управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу сообщили РБК, что водитель 1978 года рождения, управляя грузовым автомобилем, съехал с проезжей части с последующим падением автомобиля в реку Неву.
РБК 02:59
47
Общество

В Башкирии с 20 апреля перестанут действовать старые спецпропуска

«С 20 апреля начнутся массовые, по сути, облавы за теми лицами, которые будут ходить без новых справок», — подчеркнул Радий Хабиров.
REGNUM 05:29
38
Экономика

Более 500 тыс. компаний смогут получить поддержку правительства РФ

Москва, 16 апреля 2020, 12:34 — REGNUM В России более 500 тыс. компаний смогут рассчитывать на выплаты от государства в связи с развитием ситуации с распространением коронавируса.
REGNUM 05:34
41
Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
34
Политика

Станцию метро «Пражская» предложили переименовать

Общественный совет при министерстве обороны РФ предложил переименовать станцию московского метро "Пражская" в станцию "Маршала Конева", сообщает телеканал "Звезда".
Москва 24 02:28
1
Киберспорт

Crystal Dynamics опубликовала геймплейный трейлер Marvel’s Avengers

Студия Crystal Dynamics показала геймплейный трейлер супергеройского экшена Marvel's Avengers.
CyberSport.ru вчера в 11:30
Здоровье

В Чувашии официально подтверждены 126 случаев заражения коронавирусом

По словам Степанова, в 40% случаев вирус подтвердился у тех, кто приехал в республику из других регионов.
Чебоксары 24 05:20
Космос

В космосе заметили сверхновую звезду рекордной яркости

Международная группа астрономов во главе с учеными Бирмингемского университета открыла сверхновую, которая светит гораздо ярче любых других известных объектов такого типа.
МИР 24 14 апреля в 01:58
3
Происшествия

Полковника из разведки Росгвардии задержали за вымогательство

Источник ТАСС в правоохранительных органах подтвердил задержание в Подмосковье полковника Росгвардии, подозреваемого в вымогательстве у бизнесмена почти 20 млн руб. Однако имени и должности задержанного собеседник агентства не назвал.
РБК 05:54
159
Экономика

Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов

Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
933
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
4,4K
Общество

Коронавирус зафиксирован в 19 районах Нижегородской области

Случаи заболевания коронавирусной инфекцией зафиксированы в 19 районах Нижегородской области, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 14 апреля в 08:15
83
Происшествия

В Дагестане умерла беременная женщина с коронавирусом

Интерфакс 04:52
31
Политика

Мишустин рассказал о новых мерах поддержки экономики

Председатель правительства Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал о новых мерах, призванных поддержать экономику страны во время борьбы с коронавирусом.
РИА Новости 05:43
Общество

На московских кладбищах запустили услугу «Прощание онлайн»

Руководитель "Ритуала" Артем Екимов сказал, что до закрытия кладбищ на похороны в среднем приходили около пятидесяти человек, сейчас, в условиях пандемии, их количество сокращено до семи-восьми.
Эхо Москвы 05:32
Экономика

Ущерб от коронавируса для экономики РФ может составить 18 трлн рублей

Суммарный ущерб для отраслей российской экономики, наиболее пострадавших от пандемии нового коронавируса, может составить 17,9 трлн рублей, а потенциально невостребованными на рынке труда могут оказаться до 15,5 млн человек.
Газета.Ru 02:57
875
Общество

Fox News рассказал о нулевом пациенте с коронавирусом в Ухани

В конце февраля учёные при Китайской академии наук выяснили, что распространение нового типа коронавируса началось от некоего нулевого пациента, который побывал на уханьском рынке в ноябре или в начале декабря 2019 года.
RT на русском вчера в 22:59
982
Общество

Соловьев отказался от баттла с Уткиным

Телеведущий Владимир Соловьев заявил РБК, что не принимает вызов на рэп-баттл от комментатора и блогера Василия Уткина.
РБК вчера в 07:46
1,1K
Политика

Обмен пленными между ДНР и Киевом состоялся

Lenta.ru 03:23
290
Шоу-бизнес

Петров обматерил Собчак за резкую критику сериала «Колл-центр»

Народные новости вчера в 09:14
12
Общество

За сутки у 41 человека в Ростовской области выявили коронавирус

По данным Роспотребнадзора на 10:30, четверга, 16 апреля в Ростовской области зарегистрирован 41 новый случай коронавируса.
Kursk.com 04:43
95
Спорт

Утвержден состав сборной России по лыжным гонкам на следующий сезон

Президиум Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) в ходе видеоконференции утвердил состав сборной России на сезон-2020/21.
ТАСС Спорт 03:17
Здоровье

Заразившийся COVID-19 журналист рассказал об особенностях болезни

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в больнице Милана, рассказал о "странностях" болезни.
Газета.Ru 02:42
92
Биатлон

Три российских биатлониста перешли в сборную Молдавии

Российские биатлонисты Павел Магазеев, Андрей Усов и Алина Стремоус перешли в сборную Молдавии.
ТАСС Спорт 05:09
Экономика

Правительство снимет запрет на кредитование одного региона другим

Премьер Михаил Мишустин объявил о планах снять с 2021 г. ограничения на кредитование одних регионов другими.
Ведомости 05:58
Наука

Растения предотвратили дисбиоз в своих листьях

В норме у растений существует иммунный механизм защиты от протеобактерий, который защищает их от дисбиоза, — к такому выводу пришли авторы работы, опубликованной в журнале Nature.
N+1 вчера в 06:07
Единоборства

Уайлдер назвал Фьюри ненастоящим чемпионом

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер заявил, что нокаутировавший его во втором их бою британец Тайсон Фьюри является ненастоящим чемпионом.
ProstoProSport 02:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное