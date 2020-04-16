Экономика
РИА НовостиКудрин разъяснил свою идею о вложении средств физлиц в ОФЗ
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин разъяснил идею о вложении средств физлиц в облигации федерального займа (ОФЗ) - никакого изъятия денег с банковских вкладов не планируется.
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Происшествия
В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя
Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.
РБК 06:08
Общество
Перечислены регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом
В 65 регионах России за сутки выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 03:54
Общество
В Башкирии закрываются на карантин социальные учреждения
Глава республики Радий Хабиров объявил о закрытии на карантин всех социальных учреждений.
Общественная электронная газета 06:19
Футбол
Андрей Канчельскис — лучший россиянин в истории АПЛ
Известное спортивное медиа beIN Sports опубликовало свой рейтинг лучших российских футболистов, когда-либо выступавших в английской Премьер-лиге.
Bethub.org вчера в 05:42
Политика
В Кремле приняли решение о переносе парада 9 Мая
В Кремле было принято решение о переноси парада Победы с 9 мая на более позднюю дату, пишет «РБК».
Моя Москва.онлайн вчера в 14:53
Экономика
Путин перечислил дополнительные меры поддержки бизнеса
Президент России Владимир Путин назвал ряд новых мер, направленных на поддержку экономики и бизнеса на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru вчера в 12:53
Экономика
Регионы смогут кредитовать друг друга
В правительстве России предложили позволить регионам выдавать друг другу кредиты, начиная с 2021 года, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.
Комсомольская правда 07:03
Происшествия
Нарушивший режим самоизоляции в Москве водитель попался на взятке
Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении водителя, который нарушил режим самоизоляции и пытался подкупить сотрудника ДПС, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 05:44
Общество
В Британии 99-летний ветеран собрал $5 млн на борьбу с коронавирусом
Ветеран собрал в 4 тысячи раз больше, чем изначально планировал.
РЕН ТВ вчера в 03:39
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
Закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября уже принят Госдумой в трех чтениях.
Политсовет 03:22
Игры
На сайте Crysis обнаружили логотип и постер ремастера
CyberSport.ru 06:57
Общество
В Кремле прокомментировали затруднения из-за пропусков в Москве
В Кремле надеются, что мэрия Москвы извлечет выводы из затруднений, возникших в среду из-за пропусков, и это не повторится: сейчас ситуация нормализовалась, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:50
Здоровье
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Шоу-бизнес
Вера Брежнева опубликовала фото топлес и дала советы по питанию
Певица Вера Брежнева ведёт отдельный Instagram-аккаунт, где делится советами по здоровому питанию.
Газета Кемерова вчера в 14:13
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости 14 апреля в 14:36
Общество
Томенко объяснил, при каких условиях на Алтае ужесточат самоизоляцию
Каким алтайским предприятиям разрешили открыться Глава региона расширил список компаний, которые, наконец, смогут вернуться к работе.
АМИТЕЛ 02:36
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Политика
В Кремле прокомментировали высказывания Кадырова
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 06:52
Гаджеты
Huawei представила камерофоны Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+ с 5G
Суббренд Huawei, Honor, анонсировал флагманскую серию смартфонов Honor 30, в которую вошло три гаджета Honor 30, Honor 30 Pro и Honor 30 Pro+.
MobiDevices вчера в 06:23
Шоу-бизнес
19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу
Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
Культура
Тесты на коронавирус сдадут все участники «Голос. Дети»
Дети состоится с соблюдением всех мер контроля и профилактики, а участники заранее сдадут тесты на коронавирусную инфекцию.
iReactor 05:48
Общество
В Ростовской области за сутки 6 человек заразились коронавирусом
Всего в России зарегистрировано 24490 заразившихся коронавирусом. Это на 3338 человек больше, чем было сутками ранее.
Наше время (г. Ростов-на-Дону) вчера в 03:45
Политика
В МИД оценили готовность Трампа поставить России аппараты ИВЛ
В Министерстве иностранных дел РФ оценили готовность президента Соединенных Штатов Дональда Трампа оказать России гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом в виде поставки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:15
Игры
Kotaku: следующей игрой Rockstar станет новая часть GTA
Новая часть боевика GTA станет следующей игрой студии Rockstar Games. При этом проект находится на ранней стадии разработки.
News.ru 06:11
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Авто
Компания BMW запатентовала кроссовер BMW X8M
Компания BMW запатентовала в Германии новое наименование X8 M. Предполагается, что так будет называться сверхроскошная версия кроссовера X7, которая получит четырехместный салон и станет самой дорогой моделью баварской марки.
Автоновости дня 14 апреля в 11:55
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь
Комсомольская правда вчера в 15:20
Культура
Сергей Шнуров займётся продюсированием сериалов
Российский музыкант Сергей Шнуров планирует заняться продюсированием сериалов и реалити-шоу.
News.ru 05:39