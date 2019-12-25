Политика
Вести.RuКудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России
Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны. В 2008 году, будучи премьер-министром России, Путин предложил создать резервные фонды.
Читать в источнике
Оценить606
с чего всё началось
Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату. Путин в 2008 году занимал пост премьер-министра России.РИА Новостивчера в 22:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Кудрин рассказал о решении Путина, которое спасло российскую экономику
Комсомольская правдавчера в 23:27
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 00:56, Ашберн
Происшествия
В центре в Липецке «Форд» сбил пешехода
Как сообщают очевидцы, водитель на «Мондео» гнал со скоростью не менее 120 км\ч и сбил пешехода, который отлетел метров на сорок.
Транспорт
Первый прошедший по Крымскому мосту поезд доехал до Симферополя
Первый поезд, который проехал Крымский мост, прибыл в столицу Крыма — город Симферополь.
Происшествия
Прокуратура подтвердила задержание и. о. прокурора Норильска
Прокуратура Красноярского края сообщила, что в отношении исполняющего обязанности прокурора города Норильска возбуждено уголовное дело.
Общество
Голикова считает проведение оптимизации здравоохранения ужасным
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих регионах России проведена ужасно, сообщает телеканал «Россия-1».
Политика
Путин назвал сволочью поддержавшего Гитлера посла Польши
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Происшествия
Американец ограбил банк и разбросал деньги, пожелав хорошего Рождества
Мужчина ограбил банк в американском городе Колорадо-Спрингс (штат Колорадо), после чего выбежал на улицу и стал бросать деньги в воздух со словами "счастливого Рождества!", сообщило издание Hill.
Происшествия
В Москве отравились приехавшие на соревнования дети
Ранее сотрудник отеля рассказал «РИА Новости», что около 12 детей в возрасте примерно 15–17 лет, приехавших в столицу на соревнования по робототехнике, отравились.
Происшествия
Брянец застрелил жену и покончил с собой
Футбол
Брестское «Динамо» подписало Шкурина, но он перейдет в ЦСКА
Гаджеты
В продажу поступили «умные» часы Xiaomi Youpin за 17 долларов
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о передающейся через собак болезни
Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельно опасной болезни, которая передаётся человеку от собак, в том числе от домашних питомцев.
Происшествия
На «фиолетовой» линии московского метро приостановили движение
Движение приостановлено на Таганско-Краснопресненской линии столичного метро от станции "Беговая" до "Таганской" из-за пассажира на пути, сообщает Московский метрополитен.
Хоккей
Встреча Чехии и России откроет молодежный чемпионат мира по хоккею
26 декабря возьмёт свой старт ежегодный молодежный чемпионат мира (МЧМ) по хоккею с шайбой.
Технологии
Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков
Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
Политика
Лукашенко: Белоруссию от поглощения Россией спасут «Запад и НАТО»
Лукашенко заявил, что если Россия попробует присоединить Белоруссию, то она, Россия, окажется втянутой в военный конфликт, так как «Запад и НАТО не перенесут этого, потому что они сочтут это за угрозу им. И в чем-то они правы».
Политика
Названы имена членов правительства Приморского края
Елена Бронникова, возглавлявшая до настоящего времени департамент культуры Приморского края, в должности заместителя председателя правительства Приморского края станет курировать вопросы труда и социальной политики.
Политика
Социологи выяснили предпочтения жителей России на выборах в Госдуму
Напомним, на выборах в Государственную думу РФ VII созыва, состоявшихся в 2016 году, «Единая Россия» набрала по списку 54,2% голосов.
Общество
«Не каждый станет покупать Apple»
Apple вряд ли уйдет с российского рынка после вступления в силу закона об обязательной предустановке отечественного ПО на гаджеты.
Гаджеты
Глава Nvidia: «Видеокарта GeForce RTX 2080 мощнее игровой консоли следующего поколения»
Глава Nvidia Дженсен Хуанг (Jensen Huang) решил подлить масла в огонь, заявив во время мероприятия GTC China 2019, что даже видеокарта GeForce RTX 2080 производительнее, чем игровые приставки нового поколения, которые ещё не вышли на рынок.
Общество
Новогодние фейерверки запустят в 20 столичных парках
Для москвичей и гостей столицы в воздух 1 января запустят более 50 тысяч залпов.
Общество
РЖД разрешили пассажирам в верхних полках сидеть на нижних местах
В РЖД в новом бланке электронного билета прописали просьбу для пассажиров с нижних полок разрешать попутчикам с верхних полок посидеть внизу в дневное время.
Спорт
WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
"Всемирное антидопинговое агентство в курсе решения РУСАДА о намерении оспорить решение исполкома WADA и принимает его к сведению", - сказал собеседник агентства.
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в общежитии в Иркутской области
Политика
Зеленский рассказал о мерзнущих украинцах
Президент прямо заявил – украинцы мерзнут. Но, очевидно, далеко не всех чиновников это беспокоит.
Общество
Матвиенко не исключила возможности отмены НДФЛ для малоимущих
Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко не исключает возможности освобождения россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда, от налога на доходы для физических лиц.
Происшествия
В двух крупных ДТП в Кузбассе погиб человек, восемь пострадали
Девять автомобилей столкнулись в двух ДТП на федеральной трассе в Кузбассе, есть погибший, перекрыто движение на участке федеральной трассы Р-255 "Сибирь", сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
Футбол
Скандалист Озил оплатил 219 операций нуждающимся детям
Наука
Дрон на спирте провел в воздухе 12 часов и установил рекорд
Эксперты уже провели испытания нового дрона и он продержался в воздухе 12 часов.