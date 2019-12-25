Общество

Вести.RuВести.RuКудрин: решение Путина создать резервные фонды спасло экономику России

Бывший министр финансов, глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал, как решение Путина, принятое 10 лет назад, спасло экономику страны. В 2008 году, будучи премьер-министром России, Путин предложил создать резервные фонды.
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Кудрин рассказал, как решение Путина спасло российскую экономику

Решение Владимира Путина создать резервные фонды десять лет назад спасло российскую экономику, считает его давний соратник, экс-министр финансов Алексей Кудрин, сейчас возглавляющий Счетную палату. Путин в 2008 году занимал пост премьер-министра России.
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