Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса. По его словам, российская экономика будет работать нормально.
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Кудрин: Спад российской экономики может достичь 8%, после чего она вернется к нормальным показателям

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