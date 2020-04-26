Экономика
RT на русскомКудрин: российская экономика восстановится после кризиса
Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса. По его словам, российская экономика будет работать нормально.
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Армия и оружие
Как Польша проиграла Украину
Несмотря на неоднократные требования Антанты о перемирии, украинско-польская война продолжалась до оккупации Польшей Западной Украины и Холмщины летом 1919 г.
Ведомости 14:48
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
Политика
Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом
Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
Общество
PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
Известия 19:46
Общество
Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына
Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное радио КНДР сообщило о деятельности лидера страны Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:14
Гаджеты
Эксперты выяснили, кто из Intel и AMD делает лучшие процессоры
Эксперты сравнили процессоры Intel и AMD и сделали вывод: какая из компаний делает лучшие процессоры на сегодняшний день.
NewInform 19:39
Здоровье
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Коммерсантъ 24 апреля в 23:23
Экономика
Эксперты назвали самые обеспокоенные из-за вируса регионы России
Эксперты выяснили, что максимально обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальневосточного федерального округа, где на десять баллов свой страх оценили 11,9% опрошенных, а также жители Приволжского федерального округа (11%).
РБК 23:00
Здоровье
В России открыта горячая линия по питанию на период самоизоляции
На базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии начала свою работу горячая линия по вопросам правильного питания во время пандемии коронавирусной инфекции.
Вести.Ru 21:47
Общество
Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак
В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
Общество
Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России
При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
Общество
Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
РИА Новости вчера в 12:44
Общество
Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе
Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
Здоровье
Более 100 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Забайкалье
На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них – дети.
Забайкальский рабочий 22:00
Транспорт
Режим ЧС ввели в Амурской области из-за дефекта моста
В Благовещенске (Амурская область) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
Известия 07:59
Гаджеты
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей
Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra 12:47
Культура
Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ
Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
Общество
Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс
Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
Происшествия
Коронавирус выявлен ещё у 25 жителей Хакасии
Абакан, 26 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Ещё у 25 жителей Хакасии подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 01:23
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета 23:00
Политика
СМИ: В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы
В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы.
Эхо Москвы 15:02
Космос
За НЛО приняли запущенные в космос спутники жители КМВ
В социальных сетях региона Кавказские Минеральные Воды местные жители накануне вечером начали выкладывать посты, в которых сообщали о замеченном в небе НЛО Светящиеся цепочки, состоящие из нескольких объектов, были достаточно хорошо виды в Кисловодске, Ессентуках, Минеральных Водах и Пятигорске.
КМВ Новости 01:18
Армия и оружие
Российские военные продезинфицировали еще три пансионата в Италии
По состоянию на 26 апреля российские военные вместе с итальянской стороной продезинфицировали пансионаты для пожилых в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии.
РБК 02:15
Гаджеты
Созданный в России процессор «Байкал-М» сравнили с чипами от Intel
Специалисты сравнили отечественный процессор Baikal-M с чипами мирового производителя, причем для тестов использовали мини-ПК Debian 9.3.
Astera 14:07
Общество
Вильфанд предрек рекордно жаркое лето
РИА Новости 22:31
Политика
Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе
Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times после публикации о его привычках на работе.
Российская газета 19:52
Общество
Названо условие смягчения ограничений из-за коронавируса
Речь о смягчении ограничительных мер в Москве, принятых на фоне угрозы распространения коронавируса, может идти в случае, если прирост случаев заражения будет стабильно ниже пяти процентов.
РИА Новости 19:08
Армия и оружие
Минобороны закупает способных контролировать полмира роботов
Беспилотный аппарат большой продолжительности полета «Орион» встанет на вооружение Минобороны.
Независимая газета 14:19
Спорт
Непревзойдённая гибкость. Гимнастка Солдатова совершенствует растяжку даже на карантине
На «Чемпионате» продолжается голосование за самую эффектную растяжку от профессиональных гимнасток.
Чемпионат 24 апреля в 11:15
Общество
Власти Кемерова расширили список запрещённых для посещения территорий
Администрация города Кемерово расширила список городских общественных пространств, которые запрещено посещать из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова 22:14