Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса. По его словам, российская экономика будет работать нормально.
Читать в источнике
Комментировать653

Подробнее о событии

Кудрин: Спад российской экономики может достичь 8%, после чего она вернется к нормальным показателям

Эхо Москвы13:30

Кудрин прогнозирует восстановление российской экономики после спада на 7-8%

ТАСС02:17

Кудрин прогнозирует падение экономики на 8%

Коммерсантъ02:53

Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

RT на русском02:32

Кудрин спрогнозировал будущее российской экономики после кризиса

Lenta.ru02:26

Кудрин допустил падение экономики России на 8% в 2020 году

РБК03:31

Кудрин, Орешкин и Греф обрисовали планы спуска с пика

Вести.Ruвчера в 07:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 23:21, Ашберн
Армия и оружие

Как Польша проиграла Украину

Несмотря на неоднократные требования Антанты о перемирии, украинско-польская война продолжалась до оккупации Польшей Западной Украины и Холмщины летом 1919 г.
Ведомости 14:48
Политика

Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса

Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости вчера в 09:25
161
Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 15:38
5,7K
Общество

PepsiCo объявила о приостановке рекламы с Региной Тодоренко

Компания PepsiCo заявила о приостановке рекламы с участием телеведущей Регины Тодоренко после ее высказываний об оправдании домашнего насилия.
Известия 19:46
109
Общество

Государственное радио КНДР сообщило о работе Ким Чен Ына

Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на государственное радио КНДР сообщило о деятельности лидера страны Ким Чен Ына.
ФАН вчера в 21:14
557
Гаджеты

Эксперты выяснили, кто из Intel и AMD делает лучшие процессоры

Эксперты сравнили процессоры Intel и AMD и сделали вывод: какая из компаний делает лучшие процессоры на сегодняшний день.
NewInform 19:39
5
Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Коммерсантъ 24 апреля в 23:23
504
Экономика

Эксперты назвали самые обеспокоенные из-за вируса регионы России

Эксперты выяснили, что максимально обеспокоены сложившейся ситуацией жители Дальневосточного федерального округа, где на десять баллов свой страх оценили 11,9% опрошенных, а также жители Приволжского федерального округа (11%).
РБК 23:00
Здоровье

В России открыта горячая линия по питанию на период самоизоляции

На базе Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии начала свою работу горячая линия по вопросам правильного питания во время пандемии коронавирусной инфекции.
Вести.Ru 21:47
3
Общество

Россиян начнут штрафовать за лающих по ночам собак

В обновленный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) включат статью об ответственности за нарушение тишины в ночное время.
Lenta.ru 16:17
1,7K
Общество

Академик РАН назвал срок завершения пандемии коронавируса в России

При благоприятном сценарии эпидемия коронавируса может завершиться в России в июне, говорил ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев.
РБК 17:04
323
Общество

Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Российский премьер-министр Михаил Мишустин выпустил ряд новых поручений по урегулированию ситуации с коронавирусом и поддержке населения.
РИА Новости вчера в 12:44
1,9K
Общество

Собчак подтвердила приобретение доли в крабовом бизнесе

Телеведущая Ксения Собчак подтвердила РБК, что решила приобрести долю в бизнесе по добыче крабов на Дальнем Востоке.
Ведомости 09:39
150
Здоровье

Более 100 случаев заболевания коронавирусом подтверждено в Забайкалье

На 27 апреля в Забайкальском крае зарегистрировано 103 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19, 16 из них – дети.
Забайкальский рабочий 22:00
22
Транспорт

Режим ЧС ввели в Амурской области из-за дефекта моста

В Благовещенске (Амурская область) ввели локальный режим чрезвычайной ситуации.
Известия 07:59
13
Гаджеты

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей

Huawei P30 Lite c 256 ГБ памяти временно продают за 11 тысяч рублей.
Ferra 12:47
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Несколько минут назад завершился первый сезон одного из самых популярный проектов этого сезона – шоу «Маска» на НТВ.
Вокруг ТВ 15:53
33
Общество

Судно для завершения «Северного потока-2» снова поменяло курс

Российский трубоукладчик «Академик Черский», единственный из российских судов, способных достроить газопровод «Северный поток-2», снова поменял курс.
Lenta.ru 05:57
2,9K
Происшествия

Коронавирус выявлен ещё у 25 жителей Хакасии

Абакан, 26 апреля 2020, 08:23 — REGNUM Ещё у 25 жителей Хакасии подтверждено заражение коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 26 апреля в республиканском правительстве.
REGNUM 01:23
7
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

В Сирии расчеты противовоздушной обороны отражают атаки в небе над Дамаском.
Российская газета 23:00
20
Политика

СМИ: В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы

В Чехии инициаторов демонтажа памятника Коневу хотели отравить российские спецслужбы.
Эхо Москвы 15:02
Космос

За НЛО приняли запущенные в космос спутники жители КМВ

В социальных сетях региона Кавказские Минеральные Воды местные жители накануне вечером начали выкладывать посты, в которых сообщали о замеченном в небе НЛО Светящиеся цепочки, состоящие из нескольких объектов, были достаточно хорошо виды в Кисловодске, Ессентуках, Минеральных Водах и Пятигорске.
КМВ Новости 01:18
Армия и оружие

Российские военные продезинфицировали еще три пансионата в Италии

По состоянию на 26 апреля российские военные вместе с итальянской стороной продезинфицировали пансионаты для пожилых в более чем 77 населенных пунктах Ломбардии.
РБК 02:15
23
Гаджеты

Созданный в России процессор «Байкал-М» сравнили с чипами от Intel

Специалисты сравнили отечественный процессор Baikal-M с чипами мирового производителя, причем для тестов использовали мини-ПК Debian 9.3.
Astera 14:07
139
Общество

Вильфанд предрек рекордно жаркое лето

РИА Новости 22:31
7
Политика

Трампа возмутила статья NYT о его привычках на работе

Президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на The New York Times после публикации о его привычках на работе.
Российская газета 19:52
1
Общество

Названо условие смягчения ограничений из-за коронавируса

Речь о смягчении ограничительных мер в Москве, принятых на фоне угрозы распространения коронавируса, может идти в случае, если прирост случаев заражения будет стабильно ниже пяти процентов.
РИА Новости 19:08
1
Армия и оружие

Минобороны закупает способных контролировать полмира роботов

Беспилотный аппарат большой продолжительности полета «Орион» встанет на вооружение Минобороны.
Независимая газета 14:19
Спорт

Непревзойдённая гибкость. Гимнастка Солдатова совершенствует растяжку даже на карантине

На «Чемпионате» продолжается голосование за самую эффектную растяжку от профессиональных гимнасток.
Чемпионат 24 апреля в 11:15
Общество

Власти Кемерова расширили список запрещённых для посещения территорий

Администрация города Кемерово расширила список городских общественных пространств, которые запрещено посещать из-за ситуации с коронавирусом.
Газета Кемерова 22:14
4
Как работают Яндекс.Новости?
Экономический кризисБольше новостей по теме
Главное