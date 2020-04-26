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Происшествия В Волгоградской области за сутки коронавирус подтвердили у 30 человек Волгоград, 26 апреля 2020, 13:03 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Волгоградской области за прошедшие сутки.

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Хоккей «Барыс» сделал квалификационные предложения 4 молодым игрокам «Барыс» сделал квалификационные предложения о продлении контрактов четырем молодым игрокам: вратарю Денису Каратаеву, а также нападающим Саяну Данияру, Артуру Гатиятову и Ивану Верещагину.

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