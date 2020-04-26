Экономика
ПрофильКудрин спрогнозировал восстановление экономики России
Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что после спада российская экономика восстановится и будет работать нормально. Об этом он рассказал в интервью на канале «Россия-24» в воскресенье, 26 апреля.
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Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова чувствует себя хорошо
Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдул-манап Нурмагомедов, госпитализированный с подозрением на пневмонию, чувствует себя хорошо.
Вести ФМ 05:50
Происшествия
В Волгоградской области за сутки коронавирус подтвердили у 30 человек
Волгоград, 26 апреля 2020, 13:03 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Волгоградской области за прошедшие сутки.
REGNUM 06:03
Здоровье
Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека
Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:58
Общество
Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции в России
Экс-врач «Спартака» Михаил Вартапетов призвал российское правительство смягчить режим карантина и позволить людям выходить на прогулки и пробежки.
Metaratings 05:43
Общество
ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами
Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
Здоровье
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ 24 апреля в 23:23
Общество
В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции
На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Здоровье
В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом
В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
Общество
Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху
РИА Новости 02:34
Общество
Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына
Lenta.ru вчера в 16:36
Общество
65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области
По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
Общество
Еще 153 случая коронавируса выявлено в Нижегородской области
Еще 153 случая заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области по состоянию на 26 апреля.
Время Н 05:28
Происшествия
На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19
Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
РИА Новости 04:27
Общество
В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом
Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
Общество
В Татарстане выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом
Коронавирус подтвержден еще у 14 жителей Татарстана, 11 человек выздоровели, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике составило 426, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 24 апреля в 04:22
Общество
Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в карантине в Белоруссии
Необходимость в введении карантинных мер в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса нового типа отсутствует, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Газета.Ru 05:46
Общество
Число пациентов с коронавирусом во Владимирской области выросло на 44
Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 44, всего в регионе 424 заболевших, сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:01
Хоккей
«Барыс» сделал квалификационные предложения 4 молодым игрокам
«Барыс» сделал квалификационные предложения о продлении контрактов четырем молодым игрокам: вратарю Денису Каратаеву, а также нападающим Саяну Данияру, Артуру Гатиятову и Ивану Верещагину.
Sports.ru вчера в 04:55
Культура
Фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет в онлайн-формате
С 27 апреля по 3 мая пройдет самый весенний фестиваль и конкурс пения «Московская весна A Cappella».
Вечерняя Москва 24 апреля в 04:49
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Общество
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом
В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших с начала эпидемии — 6361 человек за сутки.
BFM.ru 05:41
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Здоровье
У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус
У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК вчера в 05:49
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru вчера в 01:34
Общество
Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди
Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
Lenta.ru вчера в 17:06
Здоровье
Ещё 36 случаев коронавируса подтвердилось на Ставрополье
За весь период количество заболевших достигло 421 человека.
Невинномысский.РУ 03:15
Общество
В России за сутки выявлено почти 6 тысяч заразившихся коронавирусом
В оперативном штабе отметили, что около половины новых пациентов в Москве моложе 45-ти лет. За сутки по всей стране скончались 60 человек.
Эхо Москвы 24 апреля в 04:31
Общество
В МЧС рассказали о случаях, когда можно покинуть место самоизоляции
Отмечается, что к числу случаев, когда можно покинуть место изоляции, относятся пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие ситуации, угрожающие жизни или здоровью.
REGNUM 01:10