Экономика

ПрофильПрофильКудрин спрогнозировал восстановление экономики России

Глава Счетной Палаты Алексей Кудрин заявил, что после спада российская экономика восстановится и будет работать нормально. Об этом он рассказал в интервью на канале «Россия-24» в воскресенье, 26 апреля.
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Кудрин спрогнозировал падение российской экономики до 7-8%

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Кудрин допустил падение экономики России на 8% в 2020 году

РБК03:31

Кудрин прогнозирует восстановление российской экономики после спада на 7-8%

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Кудрин: российская экономика восстановится после кризиса

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Кудрин спрогнозировал будущее российской экономики после кризиса

Lenta.ru02:26

Кудрин прогнозирует падение экономики на 8%

Коммерсантъ02:53

Кудрин, Орешкин и Греф обрисовали планы спуска с пика

Вести.Ruвчера в 07:41
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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова чувствует себя хорошо

Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдул-манап Нурмагомедов, госпитализированный с подозрением на пневмонию, чувствует себя хорошо.
Вести ФМ 05:50
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Происшествия

В Волгоградской области за сутки коронавирус подтвердили у 30 человек

Волгоград, 26 апреля 2020, 13:03 — REGNUM 30 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Волгоградской области за прошедшие сутки.
REGNUM 06:03
Здоровье

Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека

Во Франции от лекарства против коронавируса умерли четыре человека, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 01:58
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Общество

Бывший врач «Спартака» призвал отменить режим самоизоляции в России

Экс-врач «Спартака» Михаил Вартапетов призвал российское правительство смягчить режим карантина и позволить людям выходить на прогулки и пробежки.
Metaratings 05:43
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ 24 апреля в 11:51
717
Здоровье

Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса

Ученые Жанлука Ринальди и Маттео Парадизи экономического факультета Гарвадского университета выяснили, что уровень смертности от коронавируса составляет 1,29%.
Коммерсантъ 24 апреля в 23:23
496
Общество

В Роспотребнадзоре предложили продлить режим самоизоляции

На совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что режим самоизоляции в России нужно продлить еще на один инкубационный период, то есть на две недели.
Калужские новости вчера в 01:59
4,3K
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Здоровье

В Ухане не осталось пациентов с коронавирусом

В китайском Ухане, с которого в конце 2019 года началось распространение коронавируса по миру, не осталось пациентов с COVID-19.
Коммерсантъ 05:40
38
Общество

Православные христиане встречают Фомину неделю, или Антипасху

РИА Новости 02:34
22
Общество

Появилось сообщение о смерти Ким Чен Ына

Lenta.ru вчера в 16:36
1,4K
Общество

65 новых больных коронавирусом выявили в Ростовской области

По сведениям Роспотребнадзора на 11:00, воскресенья, 26 апреля на территории Ростовской области еще у 65 человек подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 06:01
1
Общество

Еще 153 случая коронавируса выявлено в Нижегородской области

Еще 153 случая заражения коронавирусом подтверждено в Нижегородской области по состоянию на 26 апреля.
Время Н 05:28
1
Происшествия

На Украине заключенные СИЗО устроили бунт из-за больного COVID-19

Заключенные Черновицкого СИЗО на Украине устроили протест, когда туда доставили осужденного с диагнозом COVID-19, правоохранителям пришлось применить силу и спецсредства, сообщила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
РИА Новости 04:27
Общество

В Калининградской области умерли два пациента с коронавирусом

Двое мужчин 59 и 75 лет, имеющие онкологические и эндокринологические заболевания, у которых подтвердился коронавирус, скончались в Калининградской области, число погибших от COVID-19 в регионе составило три человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:19
4
Общество

В Татарстане выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом

Коронавирус подтвержден еще у 14 жителей Татарстана, 11 человек выздоровели, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в республике составило 426, сообщила руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости 24 апреля в 04:22
18
Общество

Лукашенко заявил об отсутствии необходимости в карантине в Белоруссии

Необходимость в введении карантинных мер в Белоруссии на фоне пандемии коронавируса нового типа отсутствует, заявил президент страны Александр Лукашенко.
Газета.Ru 05:46
Общество

Число пациентов с коронавирусом во Владимирской области выросло на 44

Число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки увеличилось на 44, всего в регионе 424 заболевших, сообщило в субботу управление Роспотребнадзора по региону.
РИА Новости вчера в 03:01
417
Хоккей

«Барыс» сделал квалификационные предложения 4 молодым игрокам

«Барыс» сделал квалификационные предложения о продлении контрактов четырем молодым игрокам: вратарю Денису Каратаеву, а также нападающим Саяну Данияру, Артуру Гатиятову и Ивану Верещагину.
Sports.ru вчера в 04:55
Культура

Фестиваль «Московская весна A Cappella» пройдет в онлайн-формате

С 27 апреля по 3 мая пройдет самый весенний фестиваль и конкурс пения «Московская весна A Cappella».
Вечерняя Москва 24 апреля в 04:49
Общество

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

ТАСС 05:17
82
Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
700
Общество

В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших коронавирусом

В России зафиксирован рекордный рост числа заболевших с начала эпидемии — 6361 человек за сутки.
BFM.ru 05:41
2
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
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Здоровье

У 51 работника рудника в Алтайском крае подтвердился коронавирус

У 51 работника Корбалихинского рудника тесты показали положительные результаты на коронавирус, сообщается в Telegram-канале регионального оперштаба по борьбе с COVID-19.
РБК вчера в 05:49
3
Шоу-бизнес

Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко

Газета.Ru вчера в 01:34
8
Общество

Российским пенсионерам предложили разрешить гулять по очереди

Для российских пенсионеров стоит смягчить требования самоизоляции и разрешить им гулять около дома.
Lenta.ru вчера в 17:06
962
Здоровье

Ещё 36 случаев коронавируса подтвердилось на Ставрополье

За весь период количество заболевших достигло 421 человека.
Невинномысский.РУ 03:15
23
Общество

В России за сутки выявлено почти 6 тысяч заразившихся коронавирусом

В оперативном штабе отметили, что около половины новых пациентов в Москве моложе 45-ти лет. За сутки по всей стране скончались 60 человек.
Эхо Москвы 24 апреля в 04:31
293
Общество

В МЧС рассказали о случаях, когда можно покинуть место самоизоляции

Отмечается, что к числу случаев, когда можно покинуть место изоляции, относятся пожар, взрыв газа, обвал конструкций и другие ситуации, угрожающие жизни или здоровью.
REGNUM 01:10
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