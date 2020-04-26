Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин: российская экономика восстановится после кризиса

Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса. По его словам, российская экономика будет работать нормально.
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Кудрин: Спад российской экономики может достичь 8%, после чего она вернется к нормальным показателям

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Кудрин допустил падение экономики России на 8% в 2020 году

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Кудрин прогнозирует восстановление российской экономики после спада на 7-8%

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Кудрин прогнозирует падение экономики на 8%

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Кудрин, Орешкин и Греф обрисовали планы спуска с пика

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Посетитель благовещенского супермаркета открыл стрельбу по охраннику.
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В пояснительной записке говорится, что появление частных лоцманов разбалансировало и затормозило развитие системы в стране, вывело ее из-под государственного контроля и нарушило международные обязательства РФ в сфере обеспечения безопасности мореплавания в морских портах.
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Патриарх Кирилл направил в итальянскую область Апулия 8 тонн медицинских материалов, сообщил губернатор Микеле Эмильяно.
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Общество

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Как туротрасль переживает пандемию

Как туротрасль переживает пандемию Еще недавно главным страхом туристической индустрии был риск повторного закрытия чартерного авиасообщения с Турцией.
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Премьера фильма «Спутник» состоится в онлайн-кинотеатрах

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Назван самый преданный одному клубу футболист Европы

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Военнослужащие и техника из частей Западного военного округа (ЗВО), которые должны были участвовать в параде Победы на 9 мая, вернулись после тренировок на места постоянной дислокации и отправились на карантин.
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