Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса. По его словам, российская экономика будет работать нормально.

Политика Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала. 185

Общество В Госдуме высказались против переноса майских праздников Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов заявил, что перенос выходных 1-5 мая из-за отсутствия возможности полноценно отдохнуть на самоизоляции станет нагрузкой на экономику, передает РИА "Новости". 1K

Общество Смягчение режима самоизоляции в Калининградской области могут отложить Смягчение режима самоизоляции в Калининградской области могут перенести с 29 апреля на более поздний срок.

Общество Коронавирус распространился на 42 района Нижегородской области В список районов и городских округов Нижегородской области, где на 27 апреля 2020 года подтверждены случаи заражения коронавирусом также вошли: 1. 179

Происшествия В России задержаны торговцы поддельными спецпропусками Полиция задержала администраторов сервиса, предлагавшего россиянам купить поддельные цифровые пропуска, введенные из-за ситуации с коронавирусом. 1

Происшествия На Кубани за сутки подтвердили 84 случая заражения коронавирусом Краснодар, 25 апреля 2020, 13:41 — REGNUM 84 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки на территории Краснодарского края, сообщили 25 апреля в региональном оперштабе. 881

Общество PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей. 274

Происшествия В Воронежской области больного коронавирусом впервые отправили на лечение принудительно Богучарский райсуд Воронежской области вынес решение о принудительной госпитализации больного коронавирусом.

Общество Путин поручил выделить регионам 200 млрд рублей Президент России Владимир Путин поручил до 15 мая предоставить регионам дополнительную финансовую помощь в 200 млрд рублей на меры по поддержке граждан и предприятий. 35

Футбол Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020 Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер в интервью британскому телеканалу Sky Sports заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.

Общество Возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России назвали в РАН Как сообщает РИА Новости, в эфире программы телеканала «Россия 1» - «Вести недели» с ведущим Дмитрием Киселевым - академик РАН, заведующий кафедрой внутренних болезней РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин заявил, что какие-то финальные этапы эпидемии мы все можем увидеть только к июню этого года. 646

Общество В ВШЭ допустили, что в Москве наступил пик заражения коронавирусом В Москве, вероятно, уже наступил пик заражения коронавирусом, заявила директор Института экономики здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович в эфире шоу "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия-1". 37