Глава российской Счётной палаты Алексей Кудрин в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24» заявил, что спад экономики страны в 2020 году может достичь 7—8%, но она восстановится после кризиса. По его словам, российская экономика будет работать нормально.

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Политика Песков рассказал о работе по оснащению больниц Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин ежедневно занимается вопросами обеспечения больниц и оснащения медиков, борющихся с коронавирусом.

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Культура Анатолий Цой победил на шоу «Маска» Ранее председатель жюри Филипп Киркоров предполагал, что под маской находится Никита Пресняков, однако примерно в середине сезона члены жюри начали подозревать, что там может скрываться и Анатолий Цой, так как по подсказкам многое указывало именно на него. 78