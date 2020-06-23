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Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 23

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Авто Новый Volkswagen Arteon представлен официально Немецкая компания Volkswagen презентовала обновленную модель Arteon.

Интернет В браузере Opera появился встроенный значок Twitter Норвежская компания Opera Software, которая является производителем программного обеспечения встроила Twitter в боковую панель браузера Opera.