Экономика

Телеканал 360°Телеканал 360°Кудрин оценил повышение НДФЛ для богатых

Владимир Путин предложил изменить налоговую ставку на НДФЛ с 13 до 15% для тех, чей годовой заработок превышает пять миллионов в год. Полученные средства направят на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, закупку лекарств и высокотехнологические операции.
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