Экономика
Телеканал 360°Кудрин оценил повышение НДФЛ для богатых
Владимир Путин предложил изменить налоговую ставку на НДФЛ с 13 до 15% для тех, чей годовой заработок превышает пять миллионов в год. Полученные средства направят на лечение детей с тяжелыми редкими заболеваниями, закупку лекарств и высокотехнологические операции.
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Политика
Президент Ирана назвал условия для переговоров с США
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что исламская республика согласится на переговоры с Вашингтоном только в том случае, если американцы согласятся на ядерную сделку и компенсируют Тегерану причиненный ущерб.
Московский Комсомолец 03:40
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Крушение Airbus A320 в Карачи произошло из-за человеческого фактора
Предварительное расследование катастрофы самолета Airbus A320 "Пакистанских международных авиалиний" в Карачи в мае этого года показало, что пилот лайнера и авиадиспетчер допустили грубые ошибки.
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В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
Политика
Путин оценил парад Победы жестом
Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
Lenta.ru 04:49
Футбол
Вагнер Лав: не смогли договориться с ЦСКА
Газета.Ru 05:59
Общество
Медуза: Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в регионах задействовали специальное приложение
Для контроля явки на голосовании по поправкам в Конституцию в ряде регионов задействовали специальное приложение.
Эхо Москвы 05:05
Общество
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Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
Комсомольская правда 05:04
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Политика
В Польше подозревают «Газпром» в «хитроумной» игре
Автор статьи считает, что Россия ведет какую-то хитроумную игру, которая только на первый взгляд кажется простой и понятной.
Военное обозрение 05:29
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ПВО Сирии отразили очередную ракетную атаку
Известия вчера в 18:15
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Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU 22 июня в 08:36
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37
Происшествия
Сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине из-за велосипеда
В Твери сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине, попросившему у них насос для велосипеда, пишет Медиазона.
Рамблер вчера в 13:09
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Вести ФМ вчера в 13:56
Культура
После съемок в Курске Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим»
Бессменный ведущий гастрономического шоу «Поедем, поедим!» англичанин Джон Уоррен покинул проект.
Курск сегодня вчера в 14:30
Политика
В Саратовской областной думе подрались депутаты
РИА Новости вчера в 21:18
Политика
Лукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
Общество
РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»
23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 05:55
Здоровье
Стало известно о пожизненных последствиях перенесенного COVID-19
Пациенты, которые переболели коронавирусом, могут страдать от последствий инфекции всю оставшуюся жизнь.
Lenta.ru вчера в 21:50
Общество
Москва переходит к новому этапу снятия ограничений
Российская газета 22 июня в 11:17
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия вчера в 10:05
Авто
Появились первые официальные изображения нового Kia Carnival
Компания KIA опубликовала первые официальные фотографии минивэна KIA Carnival четвертого поколения.
Автоновости дня 04:23
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«Не стесняюсь»: Настя Задорожная удивила Сеть «честным» фото без ретуши и макияжа
Артистка опубликовала в Instagram честную фотографию без фильтров и косметики, рассказав, что думает об уходе за собой.
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Новый Volkswagen Arteon представлен официально
Немецкая компания Volkswagen презентовала обновленную модель Arteon.
CarsWeek.ru 01:37
Интернет
В браузере Opera появился встроенный значок Twitter
Норвежская компания Opera Software, которая является производителем программного обеспечения встроила Twitter в боковую панель браузера Opera.
МИТ 05:05
Авто
Российский рынок покинули два кроссовера Haval
Компания Haval завершила продажи кроссоверов H2 и H6 на российском рынке.
Автоновости дня вчера в 00:07
Армия и оружие
Несмотря на коронавирус, парад Победы прошел в ЗАТО Сибирский
Жители Алтайского края в этом году остались без салюта и парада Победы, однако в военных частях он все же состоялся, несмотря на коронавирус В поселке городского типа ЗАТО Сибирский 24 июня прошел парад Победы.
Толк 02:19