Экономика

ПРАЙМПРАЙМКудрин назвал предложенную Путиным корректировку НДФЛ аккуратной

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.
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Кудрин отреагировал на предложение Путина снизить налоги в IT-сфере

РИА Новости14:04

Кудрин: для доверия россиян важно, чтобы НДФЛ больше не менялся

Коммерсантъ13:48

Кудрин прокомментировал предложенную Путиным корректировку НДФЛ

RT на русском12:15

Кудрин отреагировал на повышение налога на богатых

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Кудрин назвал аккуратной корректировку НДФЛ

РБК12:42

Кудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной»

Газета.Ru12:28

Кудрин оценил предложенное Путиным изменение ставки НДФЛ

Ведомости13:27
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Эмоциональной составляющей боли во многом объясняется и то, почему болевые ощущения помогает снизить физический контакт с другим, особенно близким, человеком: несколько лет назад ученые показывали, что происходит это во многом благодаря синхронизации активности мозга того, кто боль испытывает, и того, кто своим присутствием и прикосновениями пытается ее облегчить.
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Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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