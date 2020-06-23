Экономика
ПРАЙМКудрин назвал предложенную Путиным корректировку НДФЛ аккуратной
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал предложенную президентом РФ корректировку НДФЛ аккуратной, отметив важность для доверия и стабильности, чтобы этот налог больше не менялся.
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Наука
Плюшевый роботюлень помог снизить боль
Эмоциональной составляющей боли во многом объясняется и то, почему болевые ощущения помогает снизить физический контакт с другим, особенно близким, человеком: несколько лет назад ученые показывали, что происходит это во многом благодаря синхронизации активности мозга того, кто боль испытывает, и того, кто своим присутствием и прикосновениями пытается ее облегчить.
N+1 12:27
Происшествия
Бывшего президента Киргизии Атамбаева приговорили к 11 годам колонии
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.
Lenta.ru 05:38
Политика
Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.
Фонтанка.Ру 13:25
Политика
В Кремле перечислили иностранных гостей парада Победы в Москве
Как подчеркнул Песков, руководство России понимает, что по ряду причин некоторые лидеры не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.
Известия 08:20
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет».
Ведомости 16:29
Здоровье
Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 05:13
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой
Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru 03:24
Армия и оружие
Российские ПВО сбили беспилотники террористов у базы Хмеймим
Российские ПВО сбили беспилотные летательные аппараты вблизи российской авиабазы Хмеймим накануне ночью.
НТВ 16:29
Общество
Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Авто
С 1 июля российских водителей ждет ряд нововведений
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа 06:53
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в июле десяти тысяч рублей семьям с детьми до 16 лет.
РИА Новости 15:24
Космос
Ученые обнаружили астрономический объект в «разрыве масс»
Интригующий объект был найден 14 августа 2019 года, когда он слился с черной дырой из 23 масс Солнца, создавая всплеск гравитационных волн, обнаруженных на Земле детекторами LIGO и Virgo.
Научная Россия 17:41
Общество
В Саратовской облдуме депутаты устроили массовую драку
Саратов, 24 июня 2020, 00:02 — REGNUM В Саратовской областной думе произошла драка между депутатами фракции КПРФ и «Единая Россия».
REGNUM 17:02
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.
ГТРК Марий Эл 07:20
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК 17:46
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Политика
Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
РИА Новости 05:06
Космос
Учёные насчитали в Млечном пути 6 млрд «близнецов» Земли
Эксперты установили, что в нашем Млечном пути существует 6 млрд планет, потенциально пригодных для жизни.
HotGeo 20 июня в 03:29
Кино
Вышел трейлер российского хоррора «Кольская сверхглубокая»
ГЛАС.RU вчера в 08:36
Общество
Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
Известия 10:05
Экономика
Акции «Яндекса» снова обновили исторический максимум
Стоимость акций «Яндекса» на Московской бирже вновь достигла рекордного показателя, свидетельствую биржевые данные.
Rambler News Service 13:23
Политика
Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском 13:25
Игры
Facebook купила разработчиков The Order: 1886
News.ru 03:26
Шоу-бизнес
В семье Пугачевой ожидается пополнение
Влад Пугачев, племянник певицы Аллы Пугачевой, скоро станет отцом во второй раз. В сентябре супруга подарит ему дочку.
ТВ Центр вчера в 05:50
Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Давидом Луисом
Газета.Ru 16:55
Экономика
Набиуллина объяснила, почему мягкая политика ЦБ не обернётся инфляцией
Москва, 23 июня 2020, 12:55 — REGNUM Доверие населения к Банку России, которая сформировалось по итогам ответственного регулирования последних лет, означает низкие инфляционные ожидания, что даёт возможность смягчить денежно-кредитную политику и понизить ключевую ставку.
REGNUM 05:55