Министерство ожидает, что в последующие годы экономика России перейдет к росту: в 2021 году ВВП будет расти на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Слишком жесткий бюджет По мнению главы Счетной палаты, в сложившихся условиях расходы бюджета на поддержку экономики стоило бы увеличить.

ТАСС 01:09