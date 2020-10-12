Кудрин считает целесообразным увеличить общий уровень расходов бюджета на 0,5% ВВП
Общий уровень расходов федерального бюджета на трехлетку мог бы быть выше минимум на 0,5% ВВП или 500 млрд рублей, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.В источнике
С чего всё началось
Кудрин не исключил, что спад ВВП России в 2020 году превысит 5%
Министерство ожидает, что в последующие годы экономика России перейдет к росту: в 2021 году ВВП будет расти на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Слишком жесткий бюджет По мнению главы Счетной палаты, в сложившихся условиях расходы бюджета на поддержку экономики стоило бы увеличить.
ТАСС01:09
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