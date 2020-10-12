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ТАСС
ТАСС

Кудрин считает целесообразным увеличить общий уровень расходов бюджета на 0,5% ВВП

Общий уровень расходов федерального бюджета на трехлетку мог бы быть выше минимум на 0,5% ВВП или 500 млрд рублей, заявил в интервью ТАСС глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Кудрин не исключил, что спад ВВП России в 2020 году превысит 5%

Министерство ожидает, что в последующие годы экономика России перейдет к росту: в 2021 году ВВП будет расти на 3,3%, в 2022 году - на 3,4%, в 2023 году - на 3%. Слишком жесткий бюджет По мнению главы Счетной палаты, в сложившихся условиях расходы бюджета на поддержку экономики стоило бы увеличить.
ТАСС01:09
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Ведомости

Кудрин допустил падение ВВП более чем на 5% в 2020 году

Ведомости01:35
Lenta.ru

Кудрин раскритиковал меры по спасению экономики России

Lenta.ru03:34
Коммерсантъ

Кудрин не исключил падения ВВП России более чем на 5%

Коммерсантъ02:47
URA.Ru

Кудрин раскрыл, сколько денег нужно дать россиянам в пандемию

URA.Ru02:07
РБК

Кудрин усомнился в росте ВВП более 2,5% в 2022–2023 годах

РБК03:34
Московский Комсомолец

Кудрин предсказал спад ВВП России в 2020 году выше 5%

Московский Комсомолец01:17
ТАСС

Кудрин считает целесообразным увеличить общий уровень расходов бюджета на 0,5% ВВП

ТАСС01:10

«Ростех» разработал систему связи при отсутствии сотовой сети

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Planet Today9 октября в 06:25

Омский токсиколог раскрыл показатели алкоголя в анализах Навального при госпитализации

Ранее главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что причинами произошедшего с Навальным могли стать алкоголь и неправильное питание.
Национальная служба новостей10 октября в 06:42

В ЕР обсудят снятие полномочий Лысакова из-за некорректных высказываний

Президиум фракции "Единая Россия" в Госдуме рассмотрит вопрос о снятии полномочий первого заместителя председателя комитета по госстроительству и законодательству Вячеслава Лысакова из-за его некорректных высказываний, сообщил журналистам лидер фракции Сергей Неверов.
РИА Новости03:41

Роспотребнадзор объявил сроки выхода России на плато по коронавирусу

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Известия02:59