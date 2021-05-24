Кудрин считает, что правительству стоит подождать с налоговыми изменениями
Правительству РФ после проведенных налоговых изменений следует остановиться и в ближайшее время налоги не повышать, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.В источнике
С чего всё началось
«Рост ВВП вряд ли будет 3%, хотя близко к этому»
В России может появиться новый критерий определения бедности, а с самой проблемой можно справиться в течение трех-четырех лет при правильном подходе, заявил в интервью «Известиям» глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Известия17:01