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Кудрин считает, что правительству стоит подождать с налоговыми изменениями

Правительству РФ после проведенных налоговых изменений следует остановиться и в ближайшее время налоги не повышать, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.В источнике
Deita.ru
Росбалт
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Эксперт Северо-Запад

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