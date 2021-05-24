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Кудрин считает, что правительству стоит подождать с налоговыми изменениями

Правительству РФ после проведенных налоговых изменений следует остановиться и в ближайшее время налоги не повышать, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.В источнике

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Кудрин призвал временно не менять налоговое законодательство

ИА Клерк.Ру02:52

Кудрин предложил не менять налоги несколько лет

Свободная Пресса02:34

Кудрин считает, что правительству стоит подождать с налоговыми изменениями

ТАСС17:47
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Интересное

Проект Gulagu.net объявил о переносе работы «за 3 тыс. км от России»

Как сообщил Осечкин, работа с видеоархивом проекта, документами и обращениями переносится в Европу, «в удаленные от границ с Россией места более чем на 3 тыс. км». Сайт Gulagu.net продолжит работу, но там будут скрыты личные данные координаторов.
РБК03:15

Студия Marvel представила первый тизер-трейлер «Вечных» Хлои Чжао

Студия Marvel опубликовала первый официальный тизер-трейлер предстоящего кинокомикса «Вечные» — эпического приключенческого блокбастера о новой команде супергероев, который поставила создательница оскароносной «Земли кочевников» Хлоя Чжао.
Киноафиша Россиивчера в 10:02

«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж до 30 октября

Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" во вторник приняла решение об отмене полетов в Париж и Лондон в период с 25 мая по 30 октября текущего года в связи с решением властей Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов компании в эти страны и из них.
ТАСС02:22