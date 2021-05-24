Как сообщил Осечкин, работа с видеоархивом проекта, документами и обращениями переносится в Европу, «в удаленные от границ с Россией места более чем на 3 тыс. км». Сайт Gulagu.net продолжит работу, но там будут скрыты личные данные координаторов.
Студия Marvel опубликовала первый официальный тизер-трейлер предстоящего кинокомикса «Вечные» — эпического приключенческого блокбастера о новой команде супергероев, который поставила создательница оскароносной «Земли кочевников» Хлоя Чжао.
Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" во вторник приняла решение об отмене полетов в Париж и Лондон в период с 25 мая по 30 октября текущего года в связи с решением властей Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов компании в эти страны и из них.