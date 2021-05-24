«Белавиа» отменила рейсы в Лондон и Париж до 30 октября

Национальная белорусская авиакомпания "Белавиа" во вторник приняла решение об отмене полетов в Париж и Лондон в период с 25 мая по 30 октября текущего года в связи с решением властей Великобритании и Франции о запрете выполнения рейсов компании в эти страны и из них.