Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

с чего всё началось

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал идею уменьшить подоходный налог для малоимущих граждан для снижения бедности. Он заявил, что более эффективным инструментом может стать субсидия, которую назначали бы, основываясь на доходе на каждого члена семьи.

Армия и оружие Польша резко нарастила численность армии С 2015 года численность личного состава польской армии выросла более чем на треть, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

Технологии АНБ обнаружило в операционных системах Windows уязвимость По информации источника, речь идет о криптографических компонентах операционных систем Windows, позволяющих злоумышленникам получить несанкционированный доступ к информации.

Общество В Минфине поддержали создание частных судебных приставов в России Министерство финансов России поддерживает создание в стране частных судебных приставов и их внедрение, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на подготовленную ведомством рекомендацию.

Общество В Китае допустили, что новый коронавирус передается между людьми Комитет по делам здравоохранения китайского города Ухань в провинции Хубэй, где зарегистрирован новый тип коронавируса, не исключает, что возбудитель может передаваться от человека к человеку, но риск этого низок.

Шоу-бизнес Авербух ответил на обвинения Рудковской в скупости Российский тренер по фигурному катанию Илья Авербух отреагировал на обвинения продюсера Яны Рудковской, которая считает, что он заставляет своих подопечных работать на износ и при этом экономит на зарплатах.

Политика Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.

Политика США ввели санкции против молдавского олигарха Плахотнюка США внесли в санкционный список молдавского олигарха, бывшего руководителя Демократической партии Молдавии Владимира Плахотнюка за коррупционную деятельность.

Общество Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.