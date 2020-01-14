Общество

Газета.RuГазета.RuКудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью

Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Размер субсидий следует рассчитывать, основываясь на доходе на каждого члена семьи. Бедных и нищих в России более 20 млн человек.
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с чего всё началось

Кудрин считает госсубсидии более эффективным способом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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