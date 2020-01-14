Общество
Газета.RuКудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью
Бороться с бедностью лучше не отменой подоходного налога, а выплатами субсидий, считает глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин. Размер субсидий следует рассчитывать, основываясь на доходе на каждого члена семьи. Бедных и нищих в России более 20 млн человек.
Читать в источнике
Оценить1155
с чего всё началось
Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.ТАСС08:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 13:57, Ашберн
Политика
России предложили разделить с Ираном ответственность за сбитый Boeing
Ранее NEWS.ru писал, что Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», который выполнял рейс из Тегерана в Киев, потерпел крушение 8 января вскоре после вылета.
Общество
Польша заявила о невозможности поставлять нефть Белоруссии по «Дружбе»
Ранее в Белоруссии заявили, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
Общество
В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air
Из документов следует, что в Boeing отрицательно отнеслись, в том числе и к запросу на переобучение на тренажере летчиков, поступившему из индонезийской авиакомпании Lion Air.
Общество
Послание Путина покажут на больших городских экранах
Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Происшествия
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
Футбол
РФС обнародовал план подготовки сборной России к Евро-2020
Российский футбольный союз опубликовал план подготовки к чемпионату Европы по футболу 2020 года. Встреча состоится 6 июня в Москве.
Футбол
Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана
Хоккей
ЦСКА победил минское «Динамо» в матче КХЛ
Здоровье
Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
Роспотребнадзор отметил низкий уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Происшествия
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде
В Крыму два пассажира поезда дальнего следования Санкт-Петербург - Севастополь пострадали от поножовщины, устроенной 61-летним уроженцем Воронежской области.
Шоу-бизнес
Сестра Бузовой закрыла салон красоты в Москве
Сестра телеведущей и певицы Ольги Бузовой закрывал салона красоты Buna Beauty Bar в Москве.
Футбол
Тарасов о сборах с «Рубином»: Получаю удовольствие от всего
Дмитрий Тарасов отправился с Рубином в турецкий Белек без контракта.
Происшествия
Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией
Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
Политика
Немецкое СМИ рассказало о «секрете успеха» России во внешней политике
Немецкое издание Deutschlandfunk считает, что ни одно государство не способно добиться сопоставимых с российскими успехов во внешней политике на Ближнем Востоке.
Политика
НАБУ обязали открыть дело против Порошенко и администрации Обамы
Высший антикоррупционный суд Украины (ВАСУ) обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследовать факты захвата власти и коррупции, производство будет открыто в отношении экс-президента страны Петра Порошенко и администрации бывшего лидера США Барака Обамы.
Космос
Внутри орбиты Венеры впервые нашли астероид
Ученые проекта Virtual Telescope 2.0 подтвердили существование астероида 2020 AV2, который находится полностью внутри орбиты Венеры.
Кино
Темнокожий режиссер Спайк Ли возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Спайк Ли станет первым темнокожим человеком, который займет пост руководителя жюри за 73-летнюю историю Каннского кинофестиваля.
Финансы
Минфин РФ увеличит закупку валюты с 15 января по 6 февраля
Министерство финансов России с 15 января по 6 февраля увеличит совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты в рамках бюджетного правила до 309,9 млрд руб. с 195,5 млрд руб. Ежедневный объем покупки валюты в предстоящий период — 18,2 млрд руб (9,3 млрд руб. в декабре 2019).
Политика
В Иране задержали разместившего видео о попадании ракеты в Boeing
Бойцы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали мужчину, который выложил в сеть видеозапись, на которой, предположительно, видно, как ракета попадает в украинский Boeing в районе Тегерана.
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Кино
Комедия «Холоп» обогнала фильм «Т-34» по кассовым сборам в России
Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Общество
В Госдуму внесен законопроект об амнистии по случаю 75-летия Победы
Депутат Сергей Иванов (ЛДПР) внес в Госдуму проект постановления об амнистии некоторых групп осужденных по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Единоборства
Конор Макгрегор раскрыл сумму заработка за бой с Серроне
Авто
Автомобили Opel подешевеют в России
Футбол
Кике Сетьен сменит Вальверде на посту главного тренера «Барселоны»
Новым тренером "Барселоны" станет 61-летний Энрике (Кике) Сетьян, который заменит на этом посту Эрнесто Вальверде.
Происшествия
76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
Общество
Меган Маркл отказалась слушать королеву на семейном совете
Жена принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл не стала слушать королеву на совете британской королевской семьи.