Общество

ВекВекКудрин считает отмену НДФЛ не лучшим способом борьбы с бедностью

Более эффективным способом для снижения бедности может стать не уменьшение подоходного налога, а субсидия, которую назначали бы, основываясь на доходе на каждого члена семьи. Такое мнение высказал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
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с чего всё началось

Кудрин считает госсубсидии более эффективным способом борьбы с бедностью, чем отмена НДФЛ

Госсубсидии были бы эффективнее для борьбы с бедностью, чем отмена налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, считает председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.
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Газета.Ruвчера в 12:44
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Украина попросила Иран передать чёрные ящики сбитого Boeing

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Общество

Вильфанд рассказал о наступлении аномального тепла в России

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Владелец девелоперской компании "Гранель" Ильшат Нигматуллин ведет переговоры о покупке у Atrium European Real Estate сети торговых центров "Парк Хаус", сообщил РБК.
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На трассе в Тюменской области автобус столкнулся с автокраном

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В список новых обладателей «золотых паспортов» Мальты вошли в том числе россияне.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался за ликвидацию всех микрофинансовых организаций и коллекторских агентств.
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Путин заявил, что студенты после 2 курса смогут менять направление

Путин подчеркнул, что все звенья здравоохранения должны быть обеспечены медицинскими специалистами.
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«Транснефть» исключает прекращение транзита нефти через Беларусь

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Березуцкий рассказал о возможной работе со Слуцким в Рубине

Бывший тренер нидерландского «Витесса» Василий Березукций в интервью корреспонденту «Спорт-Экспресс» рассказал о возможном возвращении в тренерский штаб Леонида Слуцкого.
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Появилось видео попадания двух ракет в украинский Boeing под Тегераном

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