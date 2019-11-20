Экономика

Красная веснаКрасная веснаКудрин сообщил о росте госсектора в экономике России

Доля государства в экономике России достигла 47-48%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 20 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет». Доля государства в экономике выражается в наличии госкомпаний и госкорпораций, которые не совершили «разворот» в сторону конкуренции, пояснил Кудрин.
Читать в источнике
Комментировать2
Алексей Кудрин
Наши шаги должны быть направлены на то, чтобы повысить долю частного сектора в экономике как более динамичного, более эффективного, быстрее реагирующего на вызовы, в том числе технологической революции. Сейчас я пока не вижу этих шагов достаточных.
— Алексей Кудрин, российский политикРИА Новости 03:06
с чего всё началось

Кудрин сообщил о росте доли государства в экономике до 50%

Доля государства в экономике России за последние 10 лет выросла на 10% и достигла 47-48%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
РИА Новости03:06

Подробнее о событии

Народ не тот, реформ мало. Кудрин рассказал о перспективах экономики России

REGNUM12:14

Кудрин: Реализация нацпроектов не приведет к значительному росту экономики

Эхо Москвы03:31

Кудрин пригрозил ограниченным ростом экономики России без реформ

Газета.Ru03:59

Кудрин заявил о росте доли государства в экономике России почти до 50%

Коммерсантъ03:52

Кудрин предрек слабый рост экономики без серьезных реформ

Московский Комсомолец03:50

Кудрин отметил рост скорости в реализации нацпроектов

Известия05:01

Кудрин сообщил о росте доли государства в экономике до 50%

РИА Новости03:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 16:26, Ашберн
Политика

Премьер Молдавии пригласил Медведева в Кишинев

РИА Новости 13:59
Политика

Украинский эксперт толкнул американского журналиста в эфире ток-шоу

Украинский политолог Василь Вакаров толкнул американского журналиста Грэга Вайнера в эфире ток-шоу на российском телевидении.
Известия 14:03
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова случайно показала лицо сына

Больше месяца назад Анастасия Решетова в первый раз стала мамой. 16 октября модель подарила Тимати мальчика, которого назвали Ратмиром.
Lisa.ru вчера в 09:00
Политика

Путин назвал Зеленского искренним человеком

Президент России Владимир Путин заявил, что не знаком с украинским лидером Владимиром Зеленским лично, но ему кажется, что он симпатичный и искренний человек.
Российская газета 07:10
Здоровье

Скворцова отреагировала на увольнение врача-трансплантолога Каабака

Операция, которую проводил уволенный из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) врач-трансплантолог Михаил Каабак, не является уникальной, даже если ее проводят маловесным детям.
РБК 13:32
Политика

У самолета Зеленского отказал двигатель

Президент Украины Владимир Зеленский с опозданием прибудет в Очаков Николаевской области встречать корабли ВМС Украины из-за технической неисправности самолета.
Известия 15:30
Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс 14:16
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Здоровье

Российские чиновники убедили частные клиники отказаться от абортов

«Рассчитываем, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты», — заявил изданию глава регионального Минздрава Михаил Ратманов.
Lenta.ru 04:55
Футбол

Кевин Де Брейне назвал жеребьевку Евро-2020 позором

Игрок сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брейне раскритиковал жеребьевку группового раунда Евро-2020.
ProstoProSport 08:20
Здоровье

В стране не было ни одной причины для поднятия пенсионного возраста

Кремль и кабинет министров де-факто исключили общественную дискуссию о целесообразности повышения пенсионного возраста из своей повестки.
Свободная Пресса вчера в 09:53
Авто

Внедорожник GAC GS8 добрался до российского рынка

9 декабря анонсируют старт продаж GAS GS8 в РФ.
CarsWeek.ru 13:47
Авто

Kia представит новый компактный кроссовер в Лос-Анджелесе

Открытие автосалона состоится 20 ноября, но корейский концерн "до последнего" не публиковал тизер своей премьеры.
Новые автомобили вчера в 11:08
Происшествия

СКР не стал проверять ФСБ после жалобы бизнесмена Валерия Израйлита

Валерий Израйлит подал декларацию в рамках амнистии капитала в начале 2016 года.
Говорит Москва 12:58
Шоу-бизнес

65-летняя Успенская в дерзких шортах собралась на подиум

65-летняя Успенская в дерзких шортах собралась на подиум Королева шансона готовится попробовать себя в роли модели, однако ее останавливает одно обстоятельство.
Экспресс газета 05:55
Армия и оружие

В США засомневались в способности России производить истребители

Постоянный поиск Российской Федерацией покупателей истребителя пятого поколения Су-57 ставит под сомнение возможность страны самостоятельно наладить серийное производство этих самолётов.
News.ru 05:45
Политика

Зеленский приехал на границу с ЛНР

Rusvesna.su 09:36
Шоу-бизнес

Вовк упрекнула возвращающуюся в РФ Ротару в отсутствии совести

ФАН вчера в 10:03
Общество

ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда

Медицинские справки в электронном виде могут полностью заменить бумажные при получении или обмене водительских прав, говорится на сайте МВД России.
Газета.Ru 07:34
Политика

ВЦИОМ обнаружил запрос россиян на сменяемость партии власти

По мнению политолога Константина Калачева, запрос на сменяемость партии власти рождается в российском обществе в том числе из-за того, что даже сторонники «Единой России» признают — партии не хватает субъектности, она представляет власть, а не электорат.
РБК 16:00
Футбол

Михайлович выписан из больницы после третьего курса химиотерапии

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович был выписан из больницы, сообщает Football Italia.
Чемпионат 08:59
Авто

Изображения нового Nissan X-Trail появились в Сети

Компания Nissan в скором времени представит на рынке новый Nissan X-Trail. Около месяца назад тестовый прототип был замечен на испытаниях.
Новые автомобили вчера в 06:38
Гаджеты

Новый смартфон Vivo S1 Pro получил квадрокамеру с сенсором на 48 Мп

Новый смартфон компании Vivo модели S1 Pro получил основную квадрокамеру, имеющую сенсор на 48 Мп (f/1,8). Предусмотрен также датчик на 8 Мп (f/2,2) и два на 2 Мп (f/2,4). Дактилоскоп встроен в Super Amoled-экран размером 6,38 дюйма разрешением 2340 х 1080 точек.
Актуальные Новости 12:40
Армия и оружие

Минобороны показало видео испытаний одной из самых мощных пушек в мире

Минобороны опубликовало видео испытаний одной из самых мощных в мире самоходных пушек — 2С7М «Малка».
Известия 12:48
Политика

Украинский МИД хочет «вжарить» по России в международном суде ООН

Украина будет добиваться от России компенсаций, если Международный суд ООН вынесет решение в пользу Киева, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль украинским СМИ.
ФАН 07:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем.
Piter.tv 00:43
Происшествия

На Кубани возбудили дело после обнаружения девочки в выгребной яме

В кратчайшие сроки ребенка нашел сотрудник полиции — девочка была обнаружена в выгребной яме на территории местного дома культуры.
Вести.Ru 04:18
Общество

Васильев доложил Путину о проблемах с рабочими местами в Дагестане

Вести Агула 13:31
Армия и оружие

Украинские военные сообщили о шести раненых в Донбассе

Шесть украинских военнослужащих были ранены за сутки в среду из-за обстрелов со стороны противника на востоке Украины, сообщается на странице Операции Объединенных сил в фейсбуке.
Интерфакс 11:52
Общество

Россиян предложили штрафовать за шум в ночное время

В новый проект Кодекса об административных правонарушениях могут быть внесены изменения, касающиеся ответственности физических лиц за нарушение тишины в ночное и дневное время.
Газета.Ru 02:42
Как работают Яндекс.Новости?
Главное