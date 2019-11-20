Экономика
Красная веснаКудрин сообщил о росте госсектора в экономике России
Доля государства в экономике России достигла 47-48%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 20 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет». Доля государства в экономике выражается в наличии госкомпаний и госкорпораций, которые не совершили «разворот» в сторону конкуренции, пояснил Кудрин.
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Наши шаги должны быть направлены на то, чтобы повысить долю частного сектора в экономике как более динамичного, более эффективного, быстрее реагирующего на вызовы, в том числе технологической революции. Сейчас я пока не вижу этих шагов достаточных.
— Алексей Кудрин, российский политикРИА Новости 03:06
с чего всё началось
Доля государства в экономике России за последние 10 лет выросла на 10% и достигла 47-48%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.РИА Новости03:06
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