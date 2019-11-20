Экономика
Красная веснаКудрин сообщил о росте госсектора в экономике России
Доля государства в экономике России достигла 47-48%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин 20 ноября на инвестиционном форуме «Россия зовет». Доля государства в экономике выражается в наличии госкомпаний и госкорпораций, которые не совершили «разворот» в сторону конкуренции, пояснил Кудрин.
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Доля государства в экономике России за последние 10 лет выросла на 10% и достигла 47-48%, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.РИА Новости03:06
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ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
Российские спецслужбы задержали военнослужащего России, которого подозревают в передаче ценной государственной информации Украине, сообщили в ФСБ.
Футбол
УЕФА утвердил состав корзин на жеребьёвке Евро-2020
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) утвердил состав корзин при жеребьёвке финальной части чемпионата Европы 2020 года.
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Общество
ГИБДД сможет лишать водительских прав без суда
По данным ГИБДД, многие водители, страдающие алкогольной или наркотической зависимостью, имеют водительские удостоверения и управляют автомобилем, что "создает угрозу безопасности, жизни и здоровью других участников дорожного движения", передает "Коммерсант".
Здоровье
Врачи ГКБ №13 Уфы обеспокоены планами закрытия гинекологического отделения
По его данным, если решение о закрытии будет принято, объемы отделения планируют передать в ГКБ №8, «где годами не было ремонта», а всех врачей и медперсонал «отправят в свободное плавание».
Политика
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Российское руководство считает территориальные претензии Эстонии неприемлемыми.
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Здоровье
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Как объяснила Иванова, понятия аномально низкого или высокого атмосферного давления не существует: на человека действует резкая смена давления, особенно если есть патологии сосудов.
Общество
Госорганы прекратят прием граждан
Федеральные и региональные органы власти перестанут принимать россиян к 2024 году.
Политика
Шпионский скандал в Сербии: дипломат РФ заподозрен в вербовке военных
На днях на видеохостинге YouTube был опубликован видеоролик, на котором, как утверждалось, запечатлён момент подкупа сербского офицера помощником военного атташе при посольстве России Георгий Клебаном.
Наука
Вызывающие магнитные бури протоны отследили с помощью спутников
Сотрудники лаборатории магнитосферно-ионосферных взаимодействий Полярного геофизического института (ПГИ, Апатиты) исследовали динамику высыпаний протонов в зависимости от геомагнитной активности и параметров солнечного ветра.
Экономика
В России хотят установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк хочет, чтобы комиссия за переводы для всех клиентов стала единой, независимо от того, совершается ли транзакция в одном банке или между разными кредитными организациями.
Футбол
Михайлович выписан из больницы после третьего курса химиотерапии
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович был выписан из больницы, сообщает Football Italia.
Политика
МИД Украины пообещал «вжарить» Россию в Гаагском трибунале
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль заявила, что Киев постарается "вжарить Россию на деньги" в Международном суде ООН.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
17 ноября «Российская газета» написала об изменении правил медосвидетельствования водителей: с 22 ноября при получении или обновлении прав автомобилисты будут обязаны сдавать кровь и мочу с целью выявления наличия психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Авто
Автомобили из Белоруссии и Казахстана заполнят рынок России
Автопроизводители из Белоруссии и Казахстана хотят наладить массовые поставки своих автомобилей в Россию к 2021 году.
Происшествия
Расстрел в воинской части в Забайкалье привел к новому уголовному делу
Военные следователи возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на сигареты
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Путешествия
Парламент Турции одобрил введение налога на проживание в отелях
Парламент Турции проголосовал за поправку к закону о налогах на услуги, который предусматривает введение с 1 апреля 2020 года двухпроцентного налога на проживание в отелях, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы парламента.
Политика
Зеленский назвал существующие перемирия в Донбассе фейковыми
На встрече в «нормандском формате» необходимо обсудить перспективу достижения настоящего прекращения огня в Донбассе с четкими сроками и обязательствами сторон, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Футбол
В РФС отреагировали на оскорбления Дзюбы на матче с Сан-Марино
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев высказался по поводу оскорблений капитана национальной команды Артёма Дзюбы со стороны российских фанатов во время матча отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино.
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю 18 – 22 ноября
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 18 по 22 ноября 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Вы снова полны энергии и претендуете на роль неформального лидера в своем коллективе.
Экономика
Кудрин обвинил правительство в потере триллиона рублей
«Правительство само сгенерировало уменьшение спроса на 1 трлн рублей», — цитирует РБК Кудрина, который отметил, что расходование федеральных средств заблокировали сложные бюрократические процессы.
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
Происшествия
«Водоканал Санкт-Петербурга» подтвердил обыски у своих сотрудников
Ранее "Фонтанка.ру" сообщила об обысках по сорока адресам, в "Водоканале Санкт-Петербурга" и дома у подозреваемых, в том числе у двух бывших гендиректоров ГУПА и у действующего директора по проектам развития предприятия.
Политика
Путин объяснил западным партнерам, что их ждет
Каждое выступление Владимира Путина на инвестиционном форуме "Россия зовет!" — это событие не только для российского, но и для мирового информационного пространства.
Происшествия
Российский участковый покончил с собой у опорного пункта полиции
Тело 26-летнего участкового инспектора обнаружено в городе Электрогорск (Московская область).