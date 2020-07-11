Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

с чего всё началось

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.

Кудрин сообщил о застое в экономике

Экономика В России предложили провести деноминацию рубля Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции. 6K

Общество В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала Несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергей Фургала, арестованного по обвинению в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств, прошел в Хабаровске, из-за акции возникли затруднения в работе городской службы скорой помощи, передает корреспондент РИА Новости. 7,7K

Происшествия В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.

Футбол Газизов прокомментировал поражение «Спартака» в игре с «Сочи» Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов подвел итоги гостевого матча 28-го тура РПЛ с «Сочи» (0:1).

Политика Facebook может запретить политическую рекламу перед выборами в США Американская компания Facebook рассматривает возможность ввести запрет на размещение политической рекламы в своей социальной сети перед выборами президента США, которые состоятся 3 ноября.

Общество В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие» Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера. 39

Футбол Стадион «Баварии» окрасят в цвета ЛГБТ-флага Стадион "Альянс Арена", на котором выступает мюнхенская "Бавария" в субботу будет подсвечен в цвета флага ЛГБТ-движения.

Футбол Дубль Роналду с пенальти спас «Ювентус» от проигрыша «Аталанте» Криштиану Роналду забил два гола с пенальти "Аталанте" и спас "Ювентус" от домашнего поражения в матче чемпионата Италии.

Происшествия Два человека погибли в ДТП с автобусом на севере Москвы В Москве на Новосходненском шоссе в результате аварии с участием рейсового автобуса погибли два человека и еще три пострадали, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД. 4

Политика Трамп признал ответственность за кибератаку против России в 2018 году Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года. 516

Шоу-бизнес Анфиса Чехова показала фото без бюстгальтера Известная российская телеведущая Анфиса Чехова опубликовала на свой странице в Instagram достаточно провокационный снимок, на котором она позирует в нижнем белье и без бюстгальтера. 14

Шоу-бизнес Асмус не стерпела комментариев о своем немытом лице Актриса написала, что ее удивили комментарии о том, что она совершенно не моет свое лицо.

Общество Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года 11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года. 68

Наука Летучие мыши не болеют вирусами, которые сами переносят Как выяснили специалисты Университета Рочестера, у летучих мышей есть особенность организма, позволяющая им долго жить и иметь стойкость к вирусам.