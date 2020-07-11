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Кудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.В источнике
С чего всё началось

Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости08:34
Подробнее о событии

Экономист рассказал, как Россия сможет преодолеть застой

URA.Ru12:15

Кудрин заявил о застое в экономике России

РБК09:53

Российской экономике приписали состояние застоя

Газета.Ru08:56

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъ08:56

Алексей Кудрин заявил о застое в российской экономике

Говорит Москва08:28

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

ТАСС09:13

Кудрин заявил о застое в экономике

РИА Новости08:34
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости08:26
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«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов

В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ruвчера в 07:00
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В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ruвчера в 09:52
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Ахмат — Зенит 1:1 (2-й тайм)

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему несколько основных футболистов команды пропускают матч 28-го тура РПЛ против «Ахмата».
Metaratings12:24
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