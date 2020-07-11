Кудрин сообщил о застое в экономике
Смотрите также
Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
«Арсенал» обыграл «Тамбов» и опередил «Спартак» в таблице РПЛ
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В результате шторма в Петербурге пострадали два человека
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала
В России предложили провести деноминацию рубля
Собянин заявил, что большинство больниц вернулись к обычной работе
Выход фильма по Monster Hunter перенесли на 2021 год
Майгуров избран президентом Союза биатлонистов России
Главного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезона
Помпео отреагировал на связанную с убийством Сулеймани критику ООН
Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Кудрин сообщил о застое в экономике
Участников испытаний вакцины от COVID-19 выпишут на следующей неделе
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Эрдоган прокомментировал мнение других стран по собору Святой Софии
Истребители РФ сопроводили самолет ВВС США над Японским морем
Популярная российская мотоблогер погибла в Подмосковье
В Петербурге неизвестный ограбил банк на четыре миллиона рублей
Уровень сахара в крови может влиять на риск смерти от COVID-19
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.В источнике
С чего всё началось
Кудрин заявил о застое в экономике
Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости08:34
Подробнее о событии