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RT на русскомRT на русскомКудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
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Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости08:34

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Кудрин заявил о застое в экономике России

РБК09:53

Кудрин посчитал необходимым дать больше самостоятельности российским регионам

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Кудрин заявил о застое в экономике

РИА Новости08:34

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъ08:56

Алексей Кудрин заявил о застое в российской экономике

Говорит Москва08:28

Российской экономике приписали состояние застоя

Газета.Ru08:56

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

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Экономика

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Неизвестный совершил вооруженное ограбление банка в Петербурге

Неизвестный мужчина совершил вооруженное ограбление банка в Кировском районе Санкт-Петербурга.
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Фигурное катание

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Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

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Гол Луценко принёс «Арсеналу» победу над «Тамбовом» в матче РПЛ

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Трамп назвал вбросом статью о связи России с талибами

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«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн

Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
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Происшествия

Число погибших в ДТП в Ростовской области выросло до пяти

Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
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Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
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Наука

На объем мозга подростков не влияет использование смартфонов

Ученые из Барселонского института здоровья провели исследование, в ходе которого оценили степень влияния электромагнитного излучения на развивающийся мозг детей.
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Трамп призвал экстрадировать в США бывшего британского агента Стила

Американский президент Дональд Трамп считает необходимым экстрадировать в США и посадить в тюрьму составившего на него компромат бывшего британского агента Кристофера Стила.
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В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
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Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на юго-востоке Украины

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