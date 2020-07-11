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RT на русскомКудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
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с чего всё началось
Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.РИА Новости08:34
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С первых минут не сможет выйти на поле форвард Федор Смолов. В последних двух матчах Ла Лиги россиянина включали в основной состав команды.
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Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6
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Шенгелия ответил на критику в свой адрес за переход в ЦСКА
Грузинский центровой Торнике Шенгелия ответил, всем, кто критикует его за переход в московский ЦСКА.
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Мясников назвал неожиданное полезное свойство кофе
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РИА Новости 08:50
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Трамп назвал вбросом статью о связи России с талибами
Президент США Дональд Трамп раскритиковал в своем Twitter статью газеты The New York Times, в которой говорится, что Россия готова выплачивать боевикам в Афганистане деньги за убийства военных США.
Телеканал 360° 11:24
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Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
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Количество погибших при столкновении двух автомобилей под Ростовом-на-Дону увеличилось с четырех до пяти, умер пострадавший водитель одной из машин.
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Популярный российский музыкальный исполнитель Сергей Лазарев отреагировал на недавно появившуюся в СМИ информацию о том, что он и Алекс Малиновский являются парой.
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Девушка обсуждала свой переезд с мамой. Известная балерина Анастасия Волочкова воспитывает единственную дочь Ариадну.
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Брянский Роспотребнадзор на 12 тысяч рублей ищет вирусолога
Как сообщают журналисты ведущих СМИ региона, брянский Центр гигиены и эпидемиологии при Роспотребнадзоре ищет врача-вирусолога.
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«Ахмат» и «Зенит» объявили составы на матч чемпионата России
Грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит" определились с составами на матч 28-го тура чемпионата России.
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На объем мозга подростков не влияет использование смартфонов
Ученые из Барселонского института здоровья провели исследование, в ходе которого оценили степень влияния электромагнитного излучения на развивающийся мозг детей.
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Трамп призвал экстрадировать в США бывшего британского агента Стила
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В ПФР рассказали о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
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Путин обсудил с членами Совбеза РФ ситуацию на юго-востоке Украины
Президент России Владимир Путин в режиме видеосвязи провёл совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, в рамках которого в том числе обсуждалась ситуация на юго-востоке Украины.
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«Газпром» перевел польский транзит на «Северный поток — 2»
Главным экспортным маршрутом "Газпрома" в первой половине 2020 года стал "Северный поток", по которому за шесть месяцев прошло 30,43 млрд кубометров газа, а выпавшие из-за Польши объемы были переведены на "Северный поток — 2".
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