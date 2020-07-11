Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
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с чего всё началось

Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости08:34

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Кудрин сообщил о застое в экономике

РИА Новости18:40

Кудрин заявил о застое в экономике России

РБК09:53

Алексей Кудрин заявил о застое в российской экономике

Говорит Москва08:28

Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

ТАСС09:13

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъ08:56

Кудрин заявил о застое в России

Lenta.ru09:40

Российской экономике приписали состояние застоя

Газета.Ru08:56
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Армия и оружие

Украина предъявила России права на танк Т-14 «Армата»

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Армия и оружие

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Evo-rus.com вчера в 01:41
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Армия и оружие

Иран объявил о передаче Сирии дополнительных средств ПВО

Власти Ирана объявили о том, что усилят сирийскую систему противовоздушной обороны, путём поставки на вооружение Сирии своих собственных средств противовоздушной обороны, в том числе, речь идёт о комплексах малой, средней и большой дальности.
Avia.pro 08 июля в 20:01
Происшествия

Сын экс-министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подольске

В подмосковном Подольске иномарка BMW X6 11 июля насмерть сбила велосипедиста.
Известия 17:16
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Армия и оружие

Военные учения Египта на границе с Ливией призваны предотвратить возможную атаку Турции

Египетская армия, в ответ на заявление Турции о возможном наступлении на города Сирт и Джуфра, готовится к проведению учений под названием «Решительность 2020» на границе с Ливией.
ФАН 09 июля в 13:50
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Политика

СБ ООН принял резолюцию о продлении трансграничной помощи Сирии

Совбез ООН принял резолюцию о продлении трансграничного механизма помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией на год.
Российская газета 17:54
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Автоспорт

Квят считает, что Леклер блокировал его на одном из кругов

Спорт-Экспресс 12:35
Армия и оружие

ВС Латвии заявили о приближении семи российских кораблей к границе

ТАСС 09 июля в 12:17
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Общество

В игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»

Звезда сериалов "Во все тяжкие", "Лучше звоните Солу" и "Мандалорец" Джанкарло Эспозито сыграет роль Антона Кастильо в игре Far Cry 6, подтвердила компания Ubisoft после просочившейся в Сеть информации о работе над новым сезоном французского шутера.
Российская газета 11:58
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Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru вчера в 07:23
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Армия и оружие

Крейсер «Адмирал Нахимов» сможет успешно противодействовать флоту НАТО

Имеющий мощное вооружение корабль сможет успешно с большой долей вероятности противостоять НАТО.
Актуальные Новости 08:39
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Политика

Трамп заявил о разработке самой быстрой гиперзвуковой ракеты в мире

Военное дело 10:58
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Происшествия

На границе Южной Осетии и Грузии произошла стрельба

Гражданин Грузии, нарушивший границу с Южной Осетией, открыл огонь по пограничникам, сообщил югоосетинский комитет государственной безопасности.
РИА Новости 14:01
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Происшествия

В мэрии ингушской столицы и фонде соцстраха начались обыски

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в администрации города Магас (Ингушетия), сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 13:21
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Армия и оружие

США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35

США продадут Японии 105 истребителей пятого поколения F-35. Как сообщает Reuters, общая сумма контракта составила свыше $23 млрд.
Деловое.ТВ вчера в 02:54
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Авто

«АвтоВАЗ» начал производить внедорожники Niva под брендом Lada

В пятницу, 10 июля, компания "АвтоВАЗ" официально объявила о запуске производства Chevrolet Niva под новым названием Lada Niva на заводе "Лада Запад Тольятти".
Новые автомобили 10:47
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Происшествия

Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова

РИА Новости 08:26
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

Газета.Ru 18:32
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Игры

GTA: San Andreas показали с современной графикой

Моддеры из ArcadiaSquad показали GTA: San Andreas, вышедшую в 2004 году, с современной графикой.
Ferra 12:00
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Армия и оружие

Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке

На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
Газета.Ru 16:43
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Политика

Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО

Как сообщает ТАСС со ссылкой на дополнительный доклад Организации гражданской авиации Ирана, сбивший Boeing-737 комплекс ПВО был неправильно настроен из-за того, что за день до этого был перемещен.
Российская газета 17:02
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Общество

Представитель Фургала заявила об угрозах из-за митинга в Хабаровске

Коммерсантъ 07:59
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Происшествия

Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете

РИА Новости 09:21
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Общество

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Газета.Ru 09:53
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Авто

Китайский JAC сертифицировал конкурента «ГАЗели» в России

Первыми на российском рынке компания из Поднебесной решила сертифицировать пассажирские микроавтобусы на 10, 12, 14 и 16 посадочных мест, включая водительское.
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Армия и оружие

«Военное предупреждение»: НАТО следит за Россией

«Рамблер» писал, что ранее военные эксперты пришли к выводу, что дальнейшее наращивание сил НАТО в Арктике может с большой долей вероятности привести к столкновению с интересами России.
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Спорт

EA выпустит UFC 4 в середине августа

Корпорация Electronic Arts анонсировала выход видеоигры UFC 4, которая станет доступна геймерам уже 14 августа.
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Энергетика

Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая

Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
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Экономика

Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров

Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер 10:04
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Армия и оружие

Истребители РФ сопроводили самолет ВВС США над Японским морем

Газета.Ru 11:56
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