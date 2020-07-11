Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
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с чего всё началось

Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новости11 июля в 08:34

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Сколько бы Алексей Кудрин ни «копал», а всё одно — под свой либерализм

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Кудрин сообщил о застое в экономике

РИА Новости11 июля в 18:40

Кудрин заявил о застое в экономике России

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Кудрин заявил о застое в России

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ТАСС11 июля в 09:13

Последние новости на утро 12 июля 2020: Кудрин заявил о застое в экономике

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Политика

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Политика

Верховная рада отложила назначение местных выборов на Украине

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