Экономика

RT на русскомRT на русскомКудрин сообщил о застое в экономике

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
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с чего всё началось

Кудрин заявил о застое в экономике

Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.
РИА Новостивчера в 08:34

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Кудрин считает, что российская экономика находится в застое

ТАССвчера в 09:13

Кудрин сообщил о застое в экономике

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Кудрин заявил о застое в экономике России

РБКвчера в 09:53

Кудрин заявил о застое в России

Lenta.ruвчера в 09:40

Последние новости на утро 12 июля 2020: Кудрин заявил о застое в экономике

Комсомольская правда00:12

Кудрин заявил о застое в российской экономике

Коммерсантъвчера в 08:56
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РБК 11:00
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Сан-Диего, США, 13 июля 2020, 02:00 — REGNUM Число пострадавших при пожаре на корабле Bonhomme Richard американских военно-морских сил в городе Сан-Диего (штат Калифорния) выросло до 21, сообщает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
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У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
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В матче 28-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» одержал победу над «Уралом».
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Общество

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Генпрокуратура утвердила обвинение по делу сестер Хачатурян

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В Южно-Сахалинске 141 ребенка эвакуировали из детсада из-за дыма

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Программа по переводу авто на газ может быть расширена на всю страну

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