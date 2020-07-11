Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

с чего всё началось

Экономика России оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

Кудрин сообщил о застое в экономике

Общество Главред телеканала «Царьград» оштрафована за фейки про SARS-CoV-2 Москва, 12 июля 2020, 14:53 — REGNUM Решение о штрафе на сумму в 120 млн руб. в отношении главного редактор телеканала «Царьград» Дарьи Токаревой за фейковые новости про коронавирусную инфекцию вынес мировой суд Тверского района Москвы. 7

Футбол ЦСКА — Рубин 1:1 В рамках 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью с казанским «Рубином». 2

Армия и оружие На границе Азербайджана и Армении произошло боестолкновение На участке Товузского района азербайджано-армянской границы произошло столкновение, минобороны Армении заявило о попытке захвата армянского опорного пункта, азербайджанская сторона – об артобстреле своих позицией, двух погибших и пяти раненых военнослужащих. 940

Общество В нескольких муниципалитетах Каталонии ввели жесткий карантин Власти испанского автономного сообщества Каталония приняли решение о введении жесткого карантина в городе Льейда и семи муниципалитетах провинции (комарка Сегрия), сообщили власти.

Происшествия В Екатеринбурге локализовали пожар в ангаре Пожар на территории промышленной площадки в Екатеринбурге локализован. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Штирии, Квят стал десятым Британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон одержал победу на втором этапе сезона "Формулы-1" Гран-при Штирии, российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал десятым.

Общество Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов. 129

Происшествия Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец". 942

Шоу-бизнес В Сети восхищаются забавным фото Полины Гагариной с сыном и дочкой Пользователи социальных сетей пришли в восторг: поклонники вовсю восхищаются забавным фото Полины Гагариной с сыном и дочкой.

Религия Турция намерена проводить мусульманские молитвы в соборе Святой Софии Турецкое руководство планирует провести в соборе Святой Софии мусульманские молитвы с использованием специального освещения для сокрытия христианских мозаик на стенах храма. 7

Экономика Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России. 1,2K

Авто Обновленный Renault Duster показали на рендерах Независимые дизайнеры показали в Сети 3D-рендеры кроссовера Renault Duster, отметив, что он мог бы продолжать удерживать популярность на российском рынке, если бы разработчики пошли на улучшение транспортного средства.