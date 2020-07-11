Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.

с чего всё началось

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.

Кудрин сообщил о застое в экономике

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