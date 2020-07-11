Экономика
RT на русскомКудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
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с чего всё началось
Российская экономика оказалась в состоянии застоя, который нельзя преодолеть без структурных реформ, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин на лекции перед выпускниками Российской экономической школы.РИА Новостивчера в 08:34
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Вероятность возникновения второй волны эпидемии COVID-19 зависит от соблюдения людьми мер безопасности, заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.
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Lenta.ru вчера в 19:36
Происшествия
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В Польше началось голосование во втором туре выборов президента
Министерство здравоохранения Польши учло опыт первого тура выборов, когда из-за усиленных санитарных мер перед избирательными участками выстраивались огромные очереди.
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Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
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У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
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Популярный российский сериал «Сваты» лишился двух главных героев.
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Внешность молодой актрисы менялась последние годы кардинально. В первую очередь Карпович сильно похудела.
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Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
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В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Бывший советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Стив Бэннон заявил, что ученые из лаборатории Уханя сдались западной разведке и поделились информацией о происхождении коронавируса.
Газета.Ru 06:06
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Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
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Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
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